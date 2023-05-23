«Хонда» станет мотористом «Астон Мартин» вместо «Мерседеса» с 2026 года (GdS)

«Хонда» и « » договорились о сотрудничестве, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Японская фирма формально покинула «Формулу-1» после сезона-2021, однако до конца 2025 года поставляет моторы «Ред Булл» и « ». С сезона-2026 « » начнет производить собственные силовые установки вместе с « ».

«Хонда» вернется в «Ф-1» с 2026 года и станет мотористом « ». Официальное объявление намечено на завтра, 24 мая. Таким образом, команда из Сильверстоуна, за которую выступает , откажется от двигателей « ». Сообщается, что « » будет участвовать в чемпионате по меньшей мере до 2030 года.

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