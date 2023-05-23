«Хонда» станет мотористом «Астон Мартин» вместо «Мерседеса» с 2026 года (GdS)
«Хонда» и «Астон Мартин» договорились о сотрудничестве, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Японская фирма формально покинула «Формулу-1» после сезона-2021, однако до конца 2025 года поставляет моторы «Ред Булл» и «Альфа Таури». С сезона-2026 «Ред Булл» начнет производить собственные силовые установки вместе с «Фордом».
«Хонда» вернется в «Ф-1» с 2026 года и станет мотористом «Астон Мартин». Официальное объявление намечено на завтра, 24 мая. Таким образом, команда из Сильверстоуна, за которую выступает Фернандо Алонсо, откажется от двигателей «Мерседеса». Сообщается, что «Хонда» будет участвовать в чемпионате по меньшей мере до 2030 года.
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Потом создали целый моторостроительный (специфический) отдел специально под Ф1, потратили огромные деньги, чтоб довести всё это до ума. И продали все наработки, станки РБ.
Вот какая у них логика??))