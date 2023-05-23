«Хонда» станет мотористом «Астон Мартин» вместо «Мерседеса» с 2026 года (GdS)

Теги Фернандо Алонсо Хонда Ред Булл Альфа Таури Форд Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

«Хонда» и «Астон Мартин» договорились о сотрудничестве, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Японская фирма формально покинула «Формулу-1» после сезона-2021, однако до конца 2025 года поставляет моторы «Ред Булл» и «Альфа Таури». С сезона-2026 «Ред Булл» начнет производить собственные силовые установки вместе с «Фордом».

«Хонда» вернется в «Ф-1» с 2026 года и станет мотористом «Астон Мартин». Официальное объявление намечено на завтра, 24 мая. Таким образом, команда из Сильверстоуна, за которую выступает Фернандо Алонсо, откажется от двигателей «Мерседеса». Сообщается, что «Хонда» будет участвовать в чемпионате по меньшей мере до 2030 года.

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15 комментариев

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Алексей Синяков
Хонда и Алонсо снова вместе
+20
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Broken Alex
Ждём от Алонсо мотор GP2)))
+17
-1
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Ascari
Японцы очень удивительны. Купили в своё время BAR, вложились в инфраструктуру команды. Потом продали это всё за "копейку" Россу Брауну.

Потом создали целый моторостроительный (специфический) отдел специально под Ф1, потратили огромные деньги, чтоб довести всё это до ума. И продали все наработки, станки РБ.

Вот какая у них логика??))
+6
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+6
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RusSt
У Астона появился реальный шанс на титул. По традиции хонда через несколько лет уйдет и Астоны возьмут чемп
+6
-1
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Николай Володин
ураааааааа
+4
-1
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sir_shir
Значит Ал по 2025....эх
+2
0
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Citadellia
Ответ Михаил Белавин
Смелое решение по двум причинам, первая что Мерс -значимый технический партнер головной АМ, и вроде как акционер? Второе Алонсо на Хонде??
Ну Алонсо на маке после 2007 тоже было маловероятно. И все же. Хотя мне кажется построят они после перерыва лютое джипиту.
+2
0
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Михаил Белавин
Смелое решение по двум причинам, первая что Мерс -значимый технический партнер головной АМ, и вроде как акционер? Второе Алонсо на Хонде??
+1
0
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gljallag
астон мартин - мерседес еще укладывается в маркетинг (сотрудничество по дорожным авто), но вот астон-хонда, хотя может быть хонда будет поставлять движки но лейбл будет дргой...
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Ascari
Ответ Broken Alex
Ждём от Алонсо мотор GP2)))
Это от Хонды ждать надо)) Алонцо просто озвучит это))
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Михаил Белавин
Ответ sir_shir
Значит Ал по 2025....эх
Да 10 лет прошло почти, можно старые обиды забыть
+1
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Алексей Синяков
А вообще не удивительно что редбудловцы стали туда перебегать
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Волька-ибн-Алёша
странные японцы
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Lordk
Ответ Ascari
Это от Хонды ждать надо)) Алонцо просто озвучит это))
Так а чего еще можно будет ждать от нового игрока )
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