Кристиан Хорнер о расширении календаря: «Проблема в том, что из «Ф-1» продолжают приходить и предлагать все новые «фантастические места» вроде Вегаса, которым сложно сказать нет»

Руководитель « » поделился мнением о проблема расширения календаря «Формулы-1».

По словам Хорнера, боссам чемпионата нужно искать компромисс между добавлением новых красочных этапов вроде Майами или Лас-Вегаса и сохранением места для классических автодромов:

«Для персонала команды, который ездит на Гран-при, уже и так разработан скользящий график, а потом к нам приходят из «Формулы-1» и говорят: «Смотрите, шикарный Лас-Вегас вечером на главном бульваре…мы едем в Вегас!»

И в этом проблема. Они продолжают приходить и предлагать все новые и новые «фантастические места», и такому этапу, в такой обстановке, действительно сложно сказать нет. Но при этом мы также не хотим терять исторические трассы – «Сильверстоун», «Спа», трассу Гран-при Монако. И в результате календарь все расширяется и расширяется, и вот сейчас мы достигли точки насыщения.

На самом деле это как с книгой. У всех хороших книг есть определенное число глав. И вот сейчас наше количество глав достигло максимальной цифры».

Хорнер добавил, что с учетом высокого спроса на проведение гонок поддерживать идею ротации Гран-при:

«Да, мы также должны спросить себя: действительно ли нам так необходимо приезжать на какую-то трассу обязательно каждый год? Мы можем и ротировать этапы. Потому что 23 Гран-при за сезон – это максимум».

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