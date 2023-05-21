Кристиан Хорнер о расширении календаря: «Проблема в том, что из «Ф-1» продолжают приходить и предлагать все новые «фантастические места» вроде Вегаса, которым сложно сказать нет»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о проблема расширения календаря «Формулы-1».

По словам Хорнера, боссам чемпионата нужно искать компромисс между добавлением новых красочных этапов вроде Майами или Лас-Вегаса и сохранением места для классических автодромов:

«Для персонала команды, который ездит на Гран-при, уже и так разработан скользящий график, а потом к нам приходят из «Формулы-1» и говорят: «Смотрите, шикарный Лас-Вегас вечером на главном бульваре…мы едем в Вегас!»

И в этом проблема. Они продолжают приходить и предлагать все новые и новые «фантастические места», и такому этапу, в такой обстановке, действительно сложно сказать нет. Но при этом мы также не хотим терять исторические трассы – «Сильверстоун», «Спа», трассу Гран-при Монако. И в результате календарь все расширяется и расширяется, и вот сейчас мы достигли точки насыщения.

На самом деле это как с книгой. У всех хороших книг есть определенное число глав. И вот сейчас наше количество глав достигло максимальной цифры».

Хорнер добавил, что с учетом высокого спроса на проведение гонок поддерживать идею ротации Гран-при:

«Да, мы также должны спросить себя: действительно ли нам так необходимо приезжать на какую-то трассу обязательно каждый год? Мы можем и ротировать этапы. Потому что 23 Гран-при за сезон – это максимум».

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4 комментария

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Jan Vorontsov
Сейчас календарь всё ещё недостаточно упорядочен, то три гонки подряд через неделю, то три недели перерыва, после третьего этапа вообще перерыв в 4 недели - вот туда можно поставить 1-2 гран-при спокойно. Если пройтись так по всему календарю, то можно и 27-30 гран-при проводить.

Да, придётся нанимать больше людей чтобы давать отдыхать, и в чём проблема, доходы серии позволяют.
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Удав
Ответ gja
Тем кто живёт ф1 может быть и мало стартов, но в чем проблема следить ещё за одной-двумя сериями? Мне, как любителю автогонок, жалко что отменили Имолу - единственную гонку из тройника которую я мог посмотреть в прямой трансляции. остальные пока что буду смотреть в записи, но со временем и это с большой долей вероятности преобразуется со временем в просмотр результатов. Не надо думать что у людей куча свободного времени и они только и думают что о гонках. Это касается как и болельщиков, так и работников.
Имолу отменили не из-за плотного календаря. Это касается региона Эмилия-Романия.
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