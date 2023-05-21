Кристиан Хорнер о раннем завершении карьеры гонщика: «Я просто не был готов идти на такой риск, сработало чувство самосохранения»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Формула-2 Арден Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился воспоминаниями о причинах, по которым решил рано закончить карьеру гонщика и сосредоточиться на работе в других областях.

Хорнер начинал карьеру, выступая за «Арден» в «Формуле-3000». Выступления в качестве гонщика он решил закончить в 1998 году и перешел на работу в команду, попав в структуру управления. Добившись успеха с «Арден» в младших сериях Хорнер стал руководителем «Ред Булл» в 2005 году.

«Я решил закончить карьеру, потому что поднявшись уже до «Формулы-2» стал понимать, что по мере того, как болиды становятся все мощнее – растет и риск, которому ты себя подвергаешь.

Порой бывает довольно сложно отключить голову и гоняться только сердцем. Я просто не был готов идти на такой риск. У меня просто сработало чувство самосохранения и внутренний голос сказал: «Это глупо». И я понял, что мне пора остановиться», – рассказал Хорнер.

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3 комментария

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SeRgE23
Ответ Luca di Montezemolo
Ну да, ну да, а по правде хорнер был настолько днарем, что платифи просто невероятный талант по сравнению с ним. Уж насколько комично выглядел мазепин в ф1, но он выигрывал гонки в ф2, ладно вставлю из Википедии отрывок . Хорнер начал участвовать в гонках в 1994 году, в Британской Формуле-3, где провёл три сезона. В 1996 году также принимал участие в Британской Формуле-2. В 1997 году Хорнер стал единственным гонщиком созданной им же команды Международного чемпионата Формулы-3000 Arden, по итогам чемпионата ему удалось заработать лишь 1 очко. В 1998 году в команде появился второй гонщик — бельгиец Курт Моллекенс. Он получил 19 очков и занял 6-е место в чемпионате, в то время как Хорнеру не удалось завоевать ни одного очка. По окончании сезона он завершил свою гоночную карьеру и сосредоточился на управлении командой.
Его «успехи» в младших гонках не отменяют того факта, что он мог действительно с увеличением мощности и скорости болидов в младших сериях начать боятся. Связи с чем могли и быть слабые результаты. Ведь когда болиды равные по возможностям, на первое место выходят возможности гонщиков и их предел риска, на который они готовы идти
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doctor.morge
Насколько помню, он решил бросить гонки после острого эпизода, где поборолся на трассе с самим Хуаном-Пабло Монтойей. После встречи с Палычем на трассе Кристиан благоразумно решил завязать и пойти по пути отца, в менеджеры чего-то, связанного с моторами.
PS Пришло РБ, настало лето, спасибо Палычу за это!
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