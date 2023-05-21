Кристиан Хорнер о раннем завершении карьеры гонщика: «Я просто не был готов идти на такой риск, сработало чувство самосохранения»

Руководитель « » поделился воспоминаниями о причинах, по которым решил рано закончить карьеру гонщика и сосредоточиться на работе в других областях.

Хорнер начинал карьеру, выступая за « » в «Формуле-3000». Выступления в качестве гонщика он решил закончить в 1998 году и перешел на работу в команду, попав в структуру управления. Добившись успеха с «Арден» в младших сериях Хорнер стал руководителем «Ред Булл» в 2005 году.

«Я решил закончить карьеру, потому что поднявшись уже до «Формулы-2» стал понимать, что по мере того, как болиды становятся все мощнее – растет и риск, которому ты себя подвергаешь.

Порой бывает довольно сложно отключить голову и гоняться только сердцем. Я просто не был готов идти на такой риск. У меня просто сработало чувство самосохранения и внутренний голос сказал: «Это глупо». И я понял, что мне пора остановиться», – рассказал Хорнер.

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