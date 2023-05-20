Валттери Боттас: «Мечта выиграть титул по-прежнему жива»

Теги Мика Хаккинен Гран-при Австралии Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Альфа Ромео Авто

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас все еще помышляет о чемпионстве.

Об этом финн сообщил, рассказывая о своем менеджере и кумире детства – Мике Хаккинене.

«Помимо очевидного, а именно двух титулов, величайшее достижение Мики – возвращение после ужасной аварии в Аделаиде в 1995-м. Я слышал, что его бывший менеджер Дидье Котон остался его ждать в больнице в Австралии месяц или вроде того. Это была последняя гонка сезона-1995.

И то, что Мика вышел на первый этап 1996-го, стало большим уроком для всех – нужно сражаться, несмотря ни на что.

Безусловно, Мика воплощает финский концепт сису: он был в коме, проснулся и не был уверен, что вообще вернется к гонкам, но продолжил бороться. У него было столько сезонов в «Формуле-1» без побед, но он не сдавался, и шанс наконец появился.

Я считаю, что он обладает финским характером, сису – упорством, энергией, нацеленностью, и никогда не сдается. Он настоящий финн.

Хочется думать, что и у меня есть это качество. Я воспринимаю «Ф-1» серьезно и сильно корю себя за ошибки. Я все еще не выиграл титул, и у меня были хорошие шансы в «Мерседесе» – порой такое трудно принять. Но это мотивирует меня и побуждает продолжать, мечта по-прежнему жива.

Было потрясающе одержать первую победу в 2017-м, и надо смотреть на общую картину: очень классно, что мы с командой выиграли пять Кубков конструкторов подряд. Я потерял счет подиумам и очкам, и это тоже эпично, но я все еще полагаю, что могу показать большее в «Ф-1», – заявил Боттас.

Валттери Боттас: «Впереди много лет в «Ф-1». Я чувствую себя молодым в сравнении с некоторыми»

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5 комментариев

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Александр Деев
Я тоже мечтаю титул выиграть, но кажется шансы +- такие же как у Боттаса.
+16
0
+16
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LetTong
Средний пилот которому повезло оказаться в топ команде
+6
0
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Ascari
Может выиграть... Но не в Ф1
0
0
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