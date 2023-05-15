Валттери Боттас: «Впереди много лет в «Ф-1». Я чувствую себя молодым в сравнении с некоторыми»

Валттери Боттас рассчитывает гоняться еще много лет в «Формуле-1».

С сезона-2022 финн представляет « ». В 2026-м команда станет заводским коллективом « ».

«Буду ли я выступать после 40 лет? Трудно сказать. Конечно, зависит от положения дел в «Формуле-1». Какая будет ситуация? В какой ты будешь команде? В какой атмосфере?

Настанет момент, когда поднимется вопрос с перелетами. Хочешь ли ты гоняться на другой стороне планеты или предпочел бы не паковать чемоданы и остаться дома? Думаю, такая тема возникнет. Энергии тратится много.

Я по-прежнему рад этим заниматься еще долгое время. Но отвечу, когда мне будет 39 или 40. Сейчас сложно что-то утверждать, но, безусловно, впереди много, много лет.

Я все еще чувствую себя молодым в сравнении с некоторыми. Мне 33. Не думаю, что моя карьера в «Формуле-1» завершится в ближайшем будущем, и не ощущаю, что теряю в пилотаже или качестве работы с командой.

То, что происходит с гоночной командой и компанией, интересно. Конечно, для побед в «Формуле-1» практически необходима связь с автопроизводителем», – заявил в подкасте Beyond the Grid.

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