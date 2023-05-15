Валттери Боттас: «Впереди много лет в «Ф-1». Я чувствую себя молодым в сравнении с некоторыми»
Валттери Боттас рассчитывает гоняться еще много лет в «Формуле-1».
С сезона-2022 финн представляет «Альфа Ромео». В 2026-м команда станет заводским коллективом «Ауди».
«Буду ли я выступать после 40 лет? Трудно сказать. Конечно, зависит от положения дел в «Формуле-1». Какая будет ситуация? В какой ты будешь команде? В какой атмосфере?
Настанет момент, когда поднимется вопрос с перелетами. Хочешь ли ты гоняться на другой стороне планеты или предпочел бы не паковать чемоданы и остаться дома? Думаю, такая тема возникнет. Энергии тратится много.
Я по-прежнему рад этим заниматься еще долгое время. Но отвечу, когда мне будет 39 или 40. Сейчас сложно что-то утверждать, но, безусловно, впереди много, много лет.
Я все еще чувствую себя молодым в сравнении с некоторыми. Мне 33. Не думаю, что моя карьера в «Формуле-1» завершится в ближайшем будущем, и не ощущаю, что теряю в пилотаже или качестве работы с командой.
То, что происходит с гоночной командой и компанией, интересно. Конечно, для побед в «Формуле-1» практически необходима связь с автопроизводителем», – заявил Боттас в подкасте Beyond the Grid.
Кажется, в «Ф-1» всем уже плевать на запреты федерации «ради безопасности». Три последних просто игнорируют
1 комментарий