Валттери Боттас: «Хэмилтон – по-прежнему самый быстрый гонщик «Формулы-1»

Пилот « » рассказал, что считает своего бывшего напарника лучшим гонщиком «Формулы-1» на данный момент.

«Льюис Хэмилтон. Он по-прежнему самый быстрый гонщик «Формулы-1». Он невероятно талантлив, а помимо всего этого трудится намного больше, чем осознают люди. Даже когда не находится на месте проведения Гран-при.

Во время гоночного уик-энда он первым приходит в паддок, а уходит оттуда последним глубокой ночью. И вот это сочетание таланта, преданности делу и отличного внутреннего настроя делают его потрясающим гонщиком.

Льюис стабильно выступает на очень высоком уровне, и за рулем хорошей машины его очень трудно превзойти. Когда мы вместе выступали в « », я знал, что если по итогам гонки сумел оставить его позади – значит я провел очень хороший день», – рассказал Боттас.

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