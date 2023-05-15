Валттери Боттас: «Хэмилтон – по-прежнему самый быстрый гонщик «Формулы-1»
Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что считает своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком «Формулы-1» на данный момент.
«Льюис Хэмилтон. Он по-прежнему самый быстрый гонщик «Формулы-1». Он невероятно талантлив, а помимо всего этого трудится намного больше, чем осознают люди. Даже когда не находится на месте проведения Гран-при.
Во время гоночного уик-энда он первым приходит в паддок, а уходит оттуда последним глубокой ночью. И вот это сочетание таланта, преданности делу и отличного внутреннего настроя делают его потрясающим гонщиком.
Льюис стабильно выступает на очень высоком уровне, и за рулем хорошей машины его очень трудно превзойти. Когда мы вместе выступали в «Мерседесе», я знал, что если по итогам гонки сумел оставить его позади – значит я провел очень хороший день», – рассказал Боттас.
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Во время гоночного уик-энда он первым приходит на тусовки, а уходит оттуда последним глубокой ночью. И вот это сочетание самовоза, особого отношения к нему со стороны Вольффа и всей команды Мерседес и уверенность в ФИА делают его потрясающим гонщиком.