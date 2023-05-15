Карун Чандок о DRS «Ред Булл»: «После нажатия магической кнопки лобовое сопротивление болид падает на 25 процентов, у остальных на 15»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» рассказал об эффективности работы болида «Ред Булл» относительно конкурентов.

Согласно Чандоку, особая конструкция системы DRS позволяет «Ред Булл» быть значительно быстрее конкурентов на прямых.

«Это гениально, не правда ли? Система DRS используется в «Формуле-1» уже 12 лет, и тут в «Ред Булл» подумали: «Так, нам нужно что-то, что будет давать машине большое преимущество, и даже если мы не будем квалифицироваться на первом ряду, это не будет иметь значения». Что мы и увидели в Майами.

Кто-то показывал мне данные лобового сопротивления болидов и получается, что после нажатия магической кнопки лобовое сопротивление на болиде «Ред Булл» падало на 24-25 процентов – это цифры с этапа в Баку, – в то время как у всех остальных показатель составлял 14-15 процентов.

Таким образом они дают своим гонщикам преимущество, те получают свободу действий. Так что да, в большинстве случаев «Ред Булл» будет квалифицироваться на первом ряду стартовой решетки, но даже если нет, потом они все равно прорвутся через пелотон», – рассказал Чандок.

В «Ф-1» назревает рекордно быстрая высадка пилота: «Ред Булл» грозит новичку заменой уже через 5 Гран-при