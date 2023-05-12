Макс Ферстаппен о своем гоночном инженере: «Мне нужен рядом кто-то, кто прямо скажет о том, что я облажался»

Пилот « » рассказал о вкладе в его успехи своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбиасе.

Ламбиасе работает в «Ред Булл» с 2015 года. Раньше он был гоночным инженером Даниила Квята, а с Максом Ферстаппеном начал работать с 2018 года.

«Как и я, Джанпьеро любит прямо говорить о том, что происходит. Мы предельно откровенны друг с другом, что особенно ценно в те моменты, когда дела на трассе идут не лучшим образом.

Бывают ситуации, когда нам нужно что-то жестко высказать друг другу. Но это и правда важно. Мне нужен рядом кто-то, кто прямо скажет мне о том, что я облажался – даже прямо по радио во время гонки.

Мы настолько открыты друг с другом в общении по радио, что кто-то со стороны может подумать, что мы злимся друг на друга. И порой со стороны это и правда может выглядеть именно так. Но на самом деле мы никогда не злимся друг на друга, мы просто ищем способы стать быстрее.

У нас настолько хорошие отношения, что нам даже не нужно извиняться друг перед другом после каких-то жарких споров. У нас прекрасные рабочие отношения и мы подстегиваем друг друга. Это заставляет нас обоих не расслабляться», – рассказал Ферстаппен.

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