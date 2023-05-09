Йос Ферстаппен одержал первую раллийную победу

Теги Ред Булл Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Бывший гонщик «Формулы-1» Йос Ферстаппен впервые выиграл в ралли.

Ферстаппен, участвующий в чемпионате Бельгии за рулем «Шкоды» Fabia RS Rally2, стал лучшим по итогам Ралли Монтеберга. Из-за проблем со здоровьем отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена пропустил старт сезона.

Нидерландец выступал в «Ф-1» с 1994 по 2003 год, не завоевав ни одной победы.

Йос Ферстаппен: «Меня называют плохим отцом, но я никогда не издевался над Максом»

9 комментариев

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UP-X
//Нидерландец выступал в «Ф-1» с 1994 по 2003 год, не завоевав ни одной победы.//
Шутки природы... Говорят, природа отдыхает на детях. Но тут она отдохнула на отце)
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UP-X
Ответ Кирилл Конопельченко
Так-то Йос тоже сын в первую очередь. Так что высказывание верное.
Коллега, пословица рассматривает пару отец-сын (Йос-Макс). Не будем ломать фольклорную конструкцию и привлекать сюда пожилого человека (дедушку Макса)
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Alex Sin
Йос Ферстаппен одержал первую раллийную победу и на радостях избил 7 человек из соседней команды.
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Гарик из Питера
Весь в сына пошел)
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RusSt
Ответ UP-X
//Нидерландец выступал в «Ф-1» с 1994 по 2003 год, не завоевав ни одной победы.// Шутки природы... Говорят, природа отдыхает на детях. Но тут она отдохнула на отце)
У них с Шумахерами интересно получилось, тут отец посредственный сын талантливый, там наоборот
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Кирилл Конопельченко
Ответ UP-X
//Нидерландец выступал в «Ф-1» с 1994 по 2003 год, не завоевав ни одной победы.// Шутки природы... Говорят, природа отдыхает на детях. Но тут она отдохнула на отце)
Так-то Йос тоже сын в первую очередь. Так что высказывание верное.
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Кирилл Конопельченко
Ответ UP-X
Коллега, пословица рассматривает пару отец-сын (Йос-Макс). Не будем ломать фольклорную конструкцию и привлекать сюда пожилого человека (дедушку Макса)
Поддерживаю 🤝🏼
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Citadellia
Ответ UP-X
//Нидерландец выступал в «Ф-1» с 1994 по 2003 год, не завоевав ни одной победы.// Шутки природы... Говорят, природа отдыхает на детях. Но тут она отдохнула на отце)
Природа отдыхает на детях гениев, где вы гения в Йосе увидели?
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UP-X
Ответ Citadellia
Природа отдыхает на детях гениев, где вы гения в Йосе увидели?
В каком-то смысле можно считать и Йоса гением - вырастил такого гонщика. Макс же не сам в вакууме формировался)
А вообще-то мой пост - добродушный стёб....
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