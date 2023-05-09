Йос Ферстаппен одержал первую раллийную победу
Бывший гонщик «Формулы-1» Йос Ферстаппен впервые выиграл в ралли.
Ферстаппен, участвующий в чемпионате Бельгии за рулем «Шкоды» Fabia RS Rally2, стал лучшим по итогам Ралли Монтеберга. Из-за проблем со здоровьем отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена пропустил старт сезона.
Нидерландец выступал в «Ф-1» с 1994 по 2003 год, не завоевав ни одной победы.
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А вообще-то мой пост - добродушный стёб....