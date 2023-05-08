Карлос Сайнс: «В данный момент я просто не могу атаковать на этой машине. Особенно в условиях гонки»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Майами Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Майами, признав, что команда провалила этап с точки зрения скорости.

«Я был немного удивлен тем, с какими трудностями мы столкнулись при работе с шинами «хард» после того, как проехал очень хороший первый отрезок на «медиуме». Мы пытались обойти Фернандо Алонсо за счет андерката, и это сработало, но в результате нам пришлось сильно атаковать и нагружать шины на протяжении 3-4 кругов, чтобы андеркат сработал.

По какой-то причине в нашей машине вообще нет никакой гибкости относительно того, как сильно мы можем на ней атаковать. Всю оставшуюся гонку мне пришлось ехать ниже предельных возможностей – так было нужно делать, если я хотел вообще добраться до финиша. И с учетом ветра и жесткой работы машины с шинами на данный момент отрезок на «харде» получился очень тяжелым.

В данный момент я просто не могу атаковать на этой машине. Особенно в условиях гонки. Все начинается, как только ты проезжаешь круг в атакующем режиме – ты проезжаешь один хороший круг, а уже на следующем круге темп падает на 0,3 секунды.

Мы пошли на тактику с андеркатом и она сработала. Просто сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что с текущим состоянием нашего болида у нас почти нет возможности проявлять гибкость в отношении стратегии с более ранним или более поздним пит-стопом.

Так что мы просто ограничены в своих возможностях. Но с точки зрения стратегии это решение было правильным. Сейчас, постфактум, мы понимаем, что никогда бы не смогли финишировать впереди Алонсо. Эта гонка показала, что нас ждет много работы», – рассказал Сайнс.

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9 комментариев

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Grigori86
На медиуме Сайнс действительно ехал хорошо, а после пит стоп Ало уехал в закат.
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Фернандо Алонсо лидер чемпионата, если он так и завершит сезон на 3 месте, то для меня он чемпион. 2 РБшных космолета я не считаю за соперников, они в отдельной лиге.
ну то есть звездолеты не в счет, а ворованная калька со звездолета это ок.. звучит логично
+7
-4
+3
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Марат Кагин
ну лучше чем эклерчик проехал
+5
-5
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pan_admiral
Ответ Grigpar
Начнем с того, что до заката, после обгона Алонсо на Сайнса, после пит-стопов, тот увязался за ним в слипстриме в диапазоне 0.4-0.5, т.е., как это было в начале гонки. Сайнс атаковал, где и допустил какую-то ошибку. Откатился назад за Окона, которого обогнал ранее. Если у кого есть видео что случилось, скиньте ссылку пожалуйста. Так, что Сайнс того же Рассела по времени сам пустил. Там еще +5 сек. было. Короче у него отмазы на ГП не катят.
То ли дело Эклер. Первозмог целого Магу на Хаасе.
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