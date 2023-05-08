Джордж Расселл остался недоволен шоу представления пилотов перед Гран-при Майами: «Я здесь чтобы гоняться и побеждать, а не ради шоу. Такие вещи отвлекают»

Гонщики «Формулы-1» остались не в восторге от шоу с их представлением перед стартом Гран-при Майами.

Организаторы этапа устроили перформанс перед началом заезда, в рамках которого участников гонки представлял зрителям американский рэпер LL Cool J

В отличие от Льюиса Хэмилтона, которому понравилось шоу, его напарник по « » высказался в другом ключе:

«Полагаю, это было очень по-американски, они привыкли делать так. Но лично мне такие вещи, наверное, не подходят.

Я здесь чтобы гоняться. Я здесь не ради шоу. Я здесь чтобы гоняться и побеждать. А такие вещи отвлекают, потому что мы в полной амуниции полчаса простояли под жарким солнцем.

Не думаю, что есть какой-то другой вид спорта, в котором за полчаса до того, как выйти на старт и делать свою работу, ты должен стоять на солнце, под объективом телекамер, и участвовать в таком небольшом шоу.

Я могу понять такие вещи в мире развлечений. Но, как я уже говорил, мы хотим для «Формулы-1» только лучшего. Мы открыты для перемен. Но нам точно не хотелось бы участвовать в чем-то подобного каждый уик-энд.

Лично мне больше всего нравится процедура исполнения национального гимна перед стартом Гран-при, это поднимает тебе настроение, вдохновляет, мы в определенном смысле отдаем дань уважения стране, в которой проводим гонку. А вот по поводу всех этих дополнительных шоу у меня смешанные чувства».

Поддержал точку зрения Расселла и :

«Я понимаю, что у каждого есть своя точка зрения, но лично я не большой поклонник идеи проводить такие мероприятия прямо перед гонкой. Если мы должны делать это, тогда уберите другие вещи и мероприятия, в которых мы тоже участвуем. Например, отмените парад пилотов или что-то еще. Потому что сейчас мы должны были делать это (участвовать в церемонии представления гонщиков) в то время, когда обычно вместе с инженерами готовимся к гонке, обсуждаем варианты стратегии и так далее.

И если мы будем делать это (проводить такую же церемонию представления пилотов), то нужно делать это везде, на всех этапах. Потому что я не думаю, что болельщики в Майами чем-то лучше болельщиков в Имоле, или в Испании, или в Мексике, или в Японии. Нужно сделать так, чтобы все правила и список мероприятий перед стартом гонки везде был одинаковым».

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