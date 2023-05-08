Фернандо Алонсо: «В начале года попадание на подиум казалось поразительным достижением, но теперь мы хотим большего»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Майами Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Майами, который завершил на третьем месте. Для Алонсо это стало четвертым попаданием на подиум за пять гонок в нынешнем сезоне.

«Машина работала потрясающе. Хотя сегодня в гонке мне было немного одиноко. Это всегда непросто, но да, можно сказать, что гонку я провел в одиночестве.

Все было хорошо, мы попали на подиум, и отправляясь в Имолу, Барселону и Монте-Карло мы надеемся продолжать в том же духе. В начале года попадание на подиум казалось поразительным достижением, но теперь мы хотим большего», – рассказал Алонсо.

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7 комментариев

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бндэщ
в мире нет справедливости конечно, но Алонсо в этом сезоне вполне заслуживает любой случайной победы. Он реально хорош, а самое главное - Алонсо совершенно не соответствует своей репутации, своему имиджу: он расссудителен, терпим, добр к соперникам и спокоен. Ну словно подменили. И я снова за него болею)
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Александр Деев
В душе я надеюсь, что Перес психанет и подденет Ферстаппена, как Хэмильтон Росберга в 2016-м, а тут Алонсо сразу воспользуется моментом. Очень хочу победы в ГП для него в этом сезоне.
+13
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<~Inter~>
Хорошая машина у Астона. Точно в топ 3 по темпу в гонке и Алонсо выжимает максимум из нынешних возможностей
+9
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Совесть Черданцева
Ответ Антон
План А минус 12.
Это то, что со Строллом в этот уик-енд происходило
+3
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Grigpar
/теперь мы хотим большего/

Боюсь, что на большее надо губу закатать. РБ в лучших традициях Мерседеса рвет пелетон за 10-15 кругов.
+2
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Антон
План А минус 12.
+1
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