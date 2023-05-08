Фернандо Алонсо: «В начале года попадание на подиум казалось поразительным достижением, но теперь мы хотим большего»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Майами, который завершил на третьем месте. Для Алонсо это стало четвертым попаданием на подиум за пять гонок в нынешнем сезоне.
«Машина работала потрясающе. Хотя сегодня в гонке мне было немного одиноко. Это всегда непросто, но да, можно сказать, что гонку я провел в одиночестве.
Все было хорошо, мы попали на подиум, и отправляясь в Имолу, Барселону и Монте-Карло мы надеемся продолжать в том же духе. В начале года попадание на подиум казалось поразительным достижением, но теперь мы хотим большего», – рассказал Алонсо.
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Боюсь, что на большее надо губу закатать. РБ в лучших традициях Мерседеса рвет пелетон за 10-15 кругов.