Макс Ферстаппен: «Выигрывать после старта с 9-й позиции всегда приятно»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что остался доволен своим выступлением и победой в гонке.

«Хорошая гонка. В начале я старался держаться подальше от неприятностей, хотел провести чистую гонку, разбираясь с машинами соперников по одной, и смог достаточно долго продержаться на трассе на стартовом комплекте «харда».

Думаю, именно это (работа с шинами «хард») сегодня сыграло ключевую роль, а конце заезда состоялось небольшое, но отличное сражение с Чеко. Вчера я оказался в роли отстающего, но сегодня мы сохраняли спокойствие и провели чистую гонку. Выигрывать после старта с 9-й позиции всегда приятно», – рассказал Ферстаппен.

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7 комментариев

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Numunu
Великолепную гонку провел. Льюис тоже был прекрасен. Несмотря на очередной дубль быков, гонка выдалась интересной.
+12
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бндэщ
Ответ Numunu
Великолепную гонку провел. Льюис тоже был прекрасен. Несмотря на очередной дубль быков, гонка выдалась интересной.
да, согласен. причём почти все команды и пилоты наваливали. было очень интересно смотреть, в кои веки)
+6
0
+6
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Павел Сугробов
Ответ Михаил Енилин
Неужели Перес настолько плох?
Скорее, Макс настолько хорош
+6
-1
+5
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AlKRD
Хорошая гонка. Но не хватило в конце Шакила на Кадиллаке ))
+1
0
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Михаил Енилин
Неужели Перес настолько плох?
+1
0
+1
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badaboom
Ответ Михаил Енилин
Неужели Перес настолько плох?
да
+2
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алексей шишлов
Избиение очередное
0
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