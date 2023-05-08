Макс Ферстаппен: «Выигрывать после старта с 9-й позиции всегда приятно»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги , отметив, что остался доволен своим выступлением и победой в гонке.

«Хорошая гонка. В начале я старался держаться подальше от неприятностей, хотел провести чистую гонку, разбираясь с машинами соперников по одной, и смог достаточно долго продержаться на трассе на стартовом комплекте «харда».

Думаю, именно это (работа с шинами «хард») сегодня сыграло ключевую роль, а конце заезда состоялось небольшое, но отличное сражение с Чеко. Вчера я оказался в роли отстающего, но сегодня мы сохраняли спокойствие и провели чистую гонку. Выигрывать после старта с 9-й позиции всегда приятно», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» порвал соперников в Майами. «Феррари» провалилась