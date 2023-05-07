Руководитель «Астон Мартин» о 18-м месте Стролла: «Мы выбрали слишком агрессивную шинную стратегию»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Майами Майк Крак Авто

Майк Крак объяснил, как Ланс Стролл оказался 18-м в квалификации к Гран-при Майами.

Напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо завершил сессию на второй позиции.

«Мы выбрали слишком агрессивную шинную стратегию в первом сегменте, выпустив обоих гонщиков на использованных «софтах» на вторые попытки. Все было на грани, но не сработало.

Трасса накатывалась, и пилоты со свежими покрышками сильно прибавляли. В итоге Ланс закончил сессию на нерепрезентативном 18-м месте. Если бы мы сработали лучше, то легко пробились бы в два следующих сегмента. Мы сделаем выводы на будущее», – заявил руководитель команды.

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2 комментария

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Рнпрл Аари
Слишком уверовали в свою скорость, там и Алонсо едва прошёл, урок на будущее
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