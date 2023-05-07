Фернандо Алонсо: «Даже на подиум будет трудно попасть. Наши главные конкуренты – «Мерседес»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Майами.

Алонсо будет стартовать в гонке со второй позиции, однако сомневается в том, что сумеет победить.

«Не думаю, что мы должны нацеливаться на победу, особенно после того, как складывался уик-энд. Мне кажется, даже попасть на подиум будет трудно, но мы будем заняты своей гонкой. Мы действовали так весь сезон.

Мы в привилегированном положении. Потому что никак не ожидали, что окажемся в такой ситуации. Так что каждый пройденный круг в гонке, учитывая положение команды, мы принимаем как подарок.

Мне кажется, что команда наслаждается всем этим. Мы постараемся опередить Чеко в первом повороте, ведь нам нравится лидировать в гонке, пусть и несколько кругов. А после этого мы окажемся на тех позициях, на которых заслуживаем быть. Если это 5-е место – значит 5-е. Если 7-е – значит, так тому и быть. Если мы снова окажемся на подиуме – что сказать, это будет просто фантастика. Но я думаю, что нас ждет тяжелая гонка.

Очевидно, что рано или поздно нас догонит Макс Ферстаппен, он очень быстр. Нужно будет вообще почаще обращать внимание на то, что происходит в зеркалах заднего вида. Но мы все равно будем заниматься своей гонкой. И постараемся заработать как можно больше очков. Наши главные конкуренты – это «Мерседес», и пока уик-энд для них складывается непросто, так что нам нужно набрать больше очков, чем они.

Ферстаппен? А каким он стартует, 9-м? Ну, тогда к 25-му кругу он нас точно обгонит», – рассказал Алонсо.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

5 комментариев

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Великий Алонсо
У Алонсо компьютер в голове, моментально смоделировал и рассчитал к какому кругу Ферстаппен на самовозе его догонит, Фернандо невероятен.
+6
-3
+3
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Grigpar
Да ну как бы с Феррари пободаться тоже можно. Леклер далековато, ну а Сайнс это Сайнс. Он может посодействовать и слиться где-нибудь сам.
+2
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+2
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Minuvert
Много топов стартует в середине пелотона, и, наоборот, середняки впереди. Первый круг обещает быть очень сумбурным, возможно и вся гонка. Лишь бы не тошнилово как Баку
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+1
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Scorpio
соплеменника, который стартует сразу за ним даже в расчет не берет, бгг
0
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d-kniga
Ответ Grigpar
Да ну как бы с Феррари пободаться тоже можно. Леклер далековато, ну а Сайнс это Сайнс. Он может посодействовать и слиться где-нибудь сам.
Как будто Эклер так не может)
0
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