Фернандо Алонсо: «Даже на подиум будет трудно попасть. Наши главные конкуренты – «Мерседес»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

Алонсо будет стартовать в гонке со второй позиции, однако сомневается в том, что сумеет победить.

«Не думаю, что мы должны нацеливаться на победу, особенно после того, как складывался уик-энд. Мне кажется, даже попасть на подиум будет трудно, но мы будем заняты своей гонкой. Мы действовали так весь сезон.

Мы в привилегированном положении. Потому что никак не ожидали, что окажемся в такой ситуации. Так что каждый пройденный круг в гонке, учитывая положение команды, мы принимаем как подарок.

Мне кажется, что команда наслаждается всем этим. Мы постараемся опередить Чеко в первом повороте, ведь нам нравится лидировать в гонке, пусть и несколько кругов. А после этого мы окажемся на тех позициях, на которых заслуживаем быть. Если это 5-е место – значит 5-е. Если 7-е – значит, так тому и быть. Если мы снова окажемся на подиуме – что сказать, это будет просто фантастика. Но я думаю, что нас ждет тяжелая гонка.

Очевидно, что рано или поздно нас догонит , он очень быстр. Нужно будет вообще почаще обращать внимание на то, что происходит в зеркалах заднего вида. Но мы все равно будем заниматься своей гонкой. И постараемся заработать как можно больше очков. Наши главные конкуренты – это « », и пока уик-энд для них складывается непросто, так что нам нужно набрать больше очков, чем они.

Ферстаппен? А каким он стартует, 9-м? Ну, тогда к 25-му кругу он нас точно обгонит», – рассказал Алонсо.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг