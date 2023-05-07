Кристиан Хорнер: «Условия были сложными, но Перес справился и в полной мере заслужил поул»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что команда осталась очень довольна поулом Серхио Переса.

«Если бы сессию остановили сразу же после аварии, то тогда, возможно, оставшегося времени бы хватило для еще одного быстрого круга. Но такова трудность ситуации, когда ты не очень хорошо проезжаешь свой первый быстрый круг.

Чеко же это сделал и просто отлично проехал свой первый круг. Мы рады поулу и рады за Чеко. Просто немного разочарованы тем, что впереди нет двух наших машин, завтра Максу предстоит много отыгрывать.

Но вообще это потрясающе. Чеко великолепно проехал свой первый круг и во второй попытки вполне мог быть еще быстрее. У всех были проблемы из-за усилившегося ветра – возможно, именно это застало врасплох Шарля и Макса, я не знаю. Условия были сложным, но Чеко справился и в полной мере заслужил поул», – рассказал Хорнер.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d-kniga
Браво, Чеко!! Вперёд, к победе! 💪
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxxxim87
Если Чеко так же будет вести на регулярной основе , то он новый чемпион !) Вперёд к победе !!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Чума
Ответ Meleuz
Чеко неуравновешенный и с гнильцой, Максик его завтра уделает.
Перепутал кажется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий