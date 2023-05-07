Кристиан Хорнер: «Условия были сложными, но Перес справился и в полной мере заслужил поул»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к , отметив, что команда осталась очень довольна поулом .

«Если бы сессию остановили сразу же после аварии, то тогда, возможно, оставшегося времени бы хватило для еще одного быстрого круга. Но такова трудность ситуации, когда ты не очень хорошо проезжаешь свой первый быстрый круг.

Чеко же это сделал и просто отлично проехал свой первый круг. Мы рады поулу и рады за Чеко. Просто немного разочарованы тем, что впереди нет двух наших машин, завтра Максу предстоит много отыгрывать.

Но вообще это потрясающе. Чеко великолепно проехал свой первый круг и во второй попытки вполне мог быть еще быстрее. У всех были проблемы из-за усилившегося ветра – возможно, именно это застало врасплох Шарля и Макса, я не знаю. Условия были сложным, но Чеко справился и в полной мере заслужил поул», – рассказал Хорнер.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг