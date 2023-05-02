Шарль Леклер: «Успех моего сингла – безумие. Но я все еще работаю гонщиком, а музыка – хобби»

Теги Айртон Сенна Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Феррари Формула-1 Гран-при Азербайджана Шарль Леклер Ланс Стролл музыка Авто

Шарль Леклер рассказал, что пока не готов променять гонки «Формулы-1» на сочинение музыки.

Первые три Гран-при стали самым неудачным стартом сезона для пилота в составе «Феррари» – он набрал шесть очков. Впрочем, этап в Австралии получился куда более позитивным: монегаск выиграл обе квалификации, стал вторым в спринте и третьим в гонке.

В то же время первый музыкальный сингл Леклера AUS23 (1:1) поднялся на шестую строчку в мировом топе iTunes.

– Как бы вы одним словом описали свое эмоциональное состояние в данный момент?

– Я разочарован, но также мотивирован – так можно описать.

– В прошлом году вы возглавляли чемпионат после трех гонок с 71 очком, а сейчас вы только восьмой с 13 баллами (после спринта на Гран-при Азербайджана – Sports.ru).

– Конечно, в прошлом сезоне ситуация была лучше, но положение в чемпионате не отражает сезон. Я заслуживал большего. Надо помнить, что я финишировал лишь однажды в трех гонках. В Бахрейне пришлось остановиться из-за поломки, в Австралии было столкновение с Лансом [Строллом]. Нужны чистые уик-энды, и через несколько недель положение в чемпионате будет выглядеть лучше.

– Как вы справляетесь с неудачами?

– Стараюсь проводить как можно больше времени с семьей и друзьями. Со времен коронавируса я сочиняю музыку, учусь играть на фортепиано.

– Сейчас вы в топ-10 чартов со своей композицией AUS23.

– Это безумие. Я очень удивлен, что столько людей послушали трек. Конечно, я понимал: если гонщик «Формулы-1» выпускает музыку на Spotify, она не останется незамеченной, однако я не ожидал такого успеха. Но я все еще работаю гонщиком, а музыка – просто хобби.

– В автоспорте примером для подражания для вас является Айртон Сенна. А кто в музыке?

– Мне нравится все, что пишет Ханс Циммер. Кроме этого, мне нравится Coldplay.

Леклер теперь композитор: выпустил первый трек – и за сутки влетел в топ-10 iTunes. Наравне с Эдом Шираном и Пинк

3 комментария

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M93
Ответ evgenijlistratenko591@gmail.com
Отвлекается, наруку Редд Буллу, может ещё и Мерсу
Там перерыв был почти месяц, была возможность помузыцировать.
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Кирилл Конопельченко
Талантливый человек талантлив во всём
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-1
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