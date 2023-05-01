Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо и Стролл – не старший и младший братья, они на равном уровне»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» доволен «гармонией» между Фернандо Алонсо и Лансом Строллом.

«Это фантастика. [Сотрудничество] показывает, что Ланс и Фернандо ведут себя по-взрослому – это видно по тому, как они работают вместе, как ведут себя по отношению друг к другу.

Очевидно, они поняли, что соперник находится не в [соседней] зеленой машине, а в других командах. Мне кажется, получилось сохранить гармонию между гонщиками: они и подталкивают, и помогают друг другу, и в долгосрочной перспективе это идет команде лишь на пользу», – сказал Майк Крак.

В то же время менеджер не согласен со сравнением Алонсо и Стролла со старшим и младшим братьями:

«Ланс – не младший брат, они оба на равном уровне. Часто бывало, что Фернандо смотрел за действиями Ланса, и наоборот. Полагаю, они настоящие напарники, а не старший и младший братья. Наверное, можно говорить о более возрастном и более молодом [пилотах]».

Дэймон Хилл о Лансе Стролле: «Если он хочет проявить себя, то должен ставить перед собой цель закончить карьеру Алонсо»

Как выглядели бы пилоты «Формулы-1» на картинах Леонардо да Винчи? Спросили у нейросети

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Конечно они не как "старший и младший брат". Алонсо же как батя в этой команде.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арам Арутюнян
Ответ Lordk
Конечно они не как "старший и младший брат". Алонсо же как батя в этой команде.
К середине сезона Алонсо сделает отрыв и по квалификационному сражению и по очкам в гонках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий