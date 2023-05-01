Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо и Стролл – не старший и младший братья, они на равном уровне»

Руководитель «Астон Мартин» доволен «гармонией» между Фернандо Алонсо и Лансом Строллом.

«Это фантастика. [Сотрудничество] показывает, что Ланс и Фернандо ведут себя по-взрослому – это видно по тому, как они работают вместе, как ведут себя по отношению друг к другу.

Очевидно, они поняли, что соперник находится не в [соседней] зеленой машине, а в других командах. Мне кажется, получилось сохранить гармонию между гонщиками: они и подталкивают, и помогают друг другу, и в долгосрочной перспективе это идет команде лишь на пользу», – сказал Майк Крак.

В то же время менеджер не согласен со сравнением Алонсо и Стролла со старшим и младшим братьями:

«Ланс – не младший брат, они оба на равном уровне. Часто бывало, что Фернандо смотрел за действиями Ланса, и наоборот. Полагаю, они настоящие напарники, а не старший и младший братья. Наверное, можно говорить о более возрастном и более молодом [пилотах]».

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