Шарль Леклер: «Пришлось потрудиться, чтобы остаться впереди Алонсо»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Азербайджана, признав, что ему не хватило бы скорости бороться за победу с «Ред Булл».
«Это был абсолютный максимум того, что я сегодня мог сделать, что мы могли сделать как команда. Стратегия была действительно хороша, но нашей машине просто не хватает темпа, чтобы бороться с «Ред Булл».
Кроме того, болид «Астон Мартин», судя по всему, тоже чуть быстрее нас в гоночных условиях, так что нам пришлось потрудиться, чтобы остаться впереди Фернандо Алонсо.
Реальность такова, что нам предстоит еще очень много работы, чтобы вернуться с победой. У нас готовится несколько обновлений, так что я надеюсь, что мы сделаем шаг в правильном направлении. Я не жду чудес, но большие шаги помогут нам обезопасить себя от догоняющих», – рассказал Леклер.
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Видимо, когда Леклеру сообщили, что резина держится, он взвитил темп, но к концу резина совсем ушла, в результате чего Ало начал опять догонять. Леклер уже просто контролировал отставание, довозил болид до финиша.
Но так или иначе Феррари Сайнса Фернандо уничтожил просто.
За Ле Ман Алонсо респект , но за то что дедушка пылит после 40 с молодыми........
А у Леклера и Алонсо он +- одинаковый, мб 0.2 лучше у Алонсо. Он подъехал, попробовал, понял что ничего не получится и просто перешёл в режим экономии/ожидания, поддерживал темп, чтобы и не отстать сильно и резину не убить раньше окончания гонки.