Шарль Леклер: «Пришлось потрудиться, чтобы остаться впереди Алонсо»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Азербайджана, признав, что ему не хватило бы скорости бороться за победу с « ».

«Это был абсолютный максимум того, что я сегодня мог сделать, что мы могли сделать как команда. Стратегия была действительно хороша, но нашей машине просто не хватает темпа, чтобы бороться с «Ред Булл».

Кроме того, болид « », судя по всему, тоже чуть быстрее нас в гоночных условиях, так что нам пришлось потрудиться, чтобы остаться впереди .

Реальность такова, что нам предстоит еще очень много работы, чтобы вернуться с победой. У нас готовится несколько обновлений, так что я надеюсь, что мы сделаем шаг в правильном направлении. Я не жду чудес, но большие шаги помогут нам обезопасить себя от догоняющих», – рассказал Леклер.

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