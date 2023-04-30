Шарль Леклер: «Пришлось потрудиться, чтобы остаться впереди Алонсо»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Гран-при Азербайджана Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Азербайджана, признав, что ему не хватило бы скорости бороться за победу с «Ред Булл».

«Это был абсолютный максимум того, что я сегодня мог сделать, что мы могли сделать как команда. Стратегия была действительно хороша, но нашей машине просто не хватает темпа, чтобы бороться с «Ред Булл».

Кроме того, болид «Астон Мартин», судя по всему, тоже чуть быстрее нас в гоночных условиях, так что нам пришлось потрудиться, чтобы остаться впереди Фернандо Алонсо.

Реальность такова, что нам предстоит еще очень много работы, чтобы вернуться с победой. У нас готовится несколько обновлений, так что я надеюсь, что мы сделаем шаг в правильном направлении. Я не жду чудес, но большие шаги помогут нам обезопасить себя от догоняющих», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Азербайджана: Перес выиграл у Ферстаппена, Леклер едва унес подиум от Алонсо

9 комментариев

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Grigpar
Ответ Мадина Уйгурова
Сначала Алонсо подъехал на 1 секунду и казалось, щас будет атаковать, но буквально на следующем круге бросил и отрыв стал в 2 секунды, интересно что случилось
Даже в 4 секунды в итоге. И только потом Алонсо начал опять подтягиваться.
Видимо, когда Леклеру сообщили, что резина держится, он взвитил темп, но к концу резина совсем ушла, в результате чего Ало начал опять догонять. Леклер уже просто контролировал отставание, довозил болид до финиша.
Но так или иначе Феррари Сайнса Фернандо уничтожил просто.
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
"Астон Мартин чуть быстрее нас в гоночных условиях". АХАХАХАХАХА. Эклер совсем забылся кто он и кто Великий Алонсо. Если бы АМ в гонке был хотя бы чуть быстрее чем Феррари, ты бы просто потерялся позади Фернандо и глотал за ним пыль, я надеюсь он это сам понимает 😂
а Стролл после смены баланса тормозов вспомнил кто он и кто великий Алонсо)))
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R_RB
Шарль, это было идеалити. Вторая с половиной по силе машина пелетона допрыгать до гиперпрыжкового космовоза тупо не имела шансов. Ньюи просто конструктор-попаданец из 23-го века, но ты сделал всё, что мог.
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Brigande
Ответ Мадина Уйгурова
Сначала Алонсо подъехал на 1 секунду и казалось, щас будет атаковать, но буквально на следующем круге бросил и отрыв стал в 2 секунды, интересно что случилось
Леклеру сказали , что можно не боятся , Хард выдержит и он за один сектор привез 0.8 , а кругов за 15 до финиша отрыв был 4,5 сек . В какой-то момент Леклер даже лучший круг поставил , это при том , что Перес с Максом ехали не на расслабоне , а гонялись друг с другом .
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Sul Abd
Ответ Великий Алонсо
"Астон Мартин чуть быстрее нас в гоночных условиях". АХАХАХАХАХА. Эклер совсем забылся кто он и кто Великий Алонсо. Если бы АМ в гонке был хотя бы чуть быстрее чем Феррари, ты бы просто потерялся позади Фернандо и глотал за ним пыль, я надеюсь он это сам понимает 😂
Ставить фотку одного из самых бездарных победителей Ф1 почти 20 летней давности и строчить такие глупые комменты с умным видом , это прям дар божий !)
За Ле Ман Алонсо респект , но за то что дедушка пылит после 40 с молодыми........
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Pussichka
Ответ Мадина Уйгурова
Сначала Алонсо подъехал на 1 секунду и казалось, щас будет атаковать, но буквально на следующем круге бросил и отрыв стал в 2 секунды, интересно что случилось
Даже имея ДРС, что произвести обгон нужно иметь темп выше где-то на секунду.
А у Леклера и Алонсо он +- одинаковый, мб 0.2 лучше у Алонсо. Он подъехал, попробовал, понял что ничего не получится и просто перешёл в режим экономии/ожидания, поддерживал темп, чтобы и не отстать сильно и резину не убить раньше окончания гонки.
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Be_Fun
Ответ Sul Abd
Ставить фотку одного из самых бездарных победителей Ф1 почти 20 летней давности и строчить такие глупые комменты с умным видом , это прям дар божий !) За Ле Ман Алонсо респект , но за то что дедушка пылит после 40 с молодыми........
когда это алонсо стал бездарным? Если вас затралили глупыми комментами, ну, это уже с вами проблемы, почитали бы что он в футбольном разделе о рональду пишет, вообще бы обосрались. Забавно что это плюсуют фанатики левайса. К скилу алонсо никогда вопросов не было, в отличие от того же левайса и фетеля. "За Ле Ман Алонсо респект , но за то что дедушка пылит после 40 с молодыми........" - да, а за это максимальный дизреспект от очередняры со спортса, который не осознает своим маленьким мозгом, что если гонщик максимально конкурентен даже после 40, то к его таланту автоматически не возникает вопросов.
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