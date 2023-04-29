Фернандо Алонсо о новом формате уик-энда: «Для зрителей так лучше, смотреть дома сессии свободных заездов очень скучно»

Пилот « » высказал свое мнение о новом формате гоночного уик-энда со спринтом, который команды тестируют на Гран-при Азербайджана.

По словам Алонсо, хотя в целом новый формат и показался ему несколько монотонным, по его мнению, зрители все равно должны были остаться довольны:

«Сам по себе формат со спринтом кажется мне нормальным. Хотя, на мой взгляд, получается все немного монотонным, поскольку в каждой квалификации впереди оказываются одни и те же гонщики. За исключением разве что (8-е место в основной квалификации и 18-е в квалификации к спринту) и (11-е место в основной квалификации и 4-е в квалификации к спринту).

Но, послушайте, мне кажется, что для зрителей у телевизоров так все равно было лучше, потому что смотреть дома сессии свободных заездов и правда очень скучно».

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