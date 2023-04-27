Гельмут Марко: «Франц Тост останется руководителем «Альфа Таури» до конца года, а потом перейдет на должность советника»

Советник « » прокомментировал перестановки в руководстве «Альфа Таури».

Марко подтвердил, что покинет должность руководителя команды, но в следующем году перейдет на должность советника.

В то же время исполнительным директором «Альфа Таури» станет Петер Байер, а Лоран Мекьес займет должность руководителя – правда лишь после того, как освободится от всех контрактных обязательств в «Феррари»:

«Мы все обсудили в дружеской обстановке, собравшись вместе с Оливером Минцлаффом. Франц Тост, разумеется, тоже присутствовал. Франц Тост останется руководителем команды до конца года, а потом перейдет на должность советника».

Марко также спросили о том, не собирается ли он сам уходить с активной работы, учитывая то, что австрийцу уже исполнилось 80 лет:

«На данный момент этот вопрос не обсуждается. Сначала давайте выиграем чемпионат, а дальше будет видно».

Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер