Джордж Расселл: «Наличие Хэмилтона в «Мерседесе» в качестве напарника в каком-то смысле меня спасло»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что выступление за немецкую команду вместе с Льюисом Хэмилтоном в определенном смысле спасло его репутацию.

Расселл считает, что если бы он считался лидером команды в тот момент, когда машина «Мерседеса» начала сдавать лидирующие позиции, многие бы стали винить в этом именно его.

«Лично для меня выступление в одной команде с Льюисом, в качестве его напарника – это просто блестящая возможность. Особенно сейчас, когда машина пока работает не так, как нам бы хотелось.

Наличие Льюиса в качестве напарника по команде в какой-то степени даже спасло меня, потому что если бы Льюис решил закончить карьеру или просто уйти из «Ф-1» в тот момент, когда я пришел в команду, и мы бы сделали вот такой шаг назад, люди стали бы перекладывать вину на меня!

Но сейчас я чувствую, что доказал свою ценность, доказал и то, что на многое способен, так что в этом отношении на меня никакого давления не оказывается. Я здесь, чтобы как можно лучше выполнять свою работу и мне кажется, что я оказался в достаточно удачном положении», – рассказал Расселл.

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – камбэк? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
Как же он любит болтать,со своими любимыми выражениями если бы,да кабы)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
Ответ Рнпрл Аари
А так можно на Хэма списать вину?😂 Дескать семикратный не едет а от меня что хотите. Жора Жора сам себя не похвалишь никто не похвалит...
во-первых, он очень правильную вещь по сути сказал. во-вторых, это скорее укол в сторону Мерса и явное перекладывание ответственности на команду. справедливое в данном случае.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
А так можно на Хэма списать вину?😂 Дескать семикратный не едет а от меня что хотите. Жора Жора сам себя не похвалишь никто не похвалит...
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valerixxx
Да раслабся, мы помним, как команда тебя слила, когда ты его замещал...
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
Ответ Великий Алонсо
Расселл быстрее Хэмилтона уже второй сезон подряд, Хамильтону пора уходить и не позориться.
согласен, но когда будет статья о том как Мерсы в 2014 году получили явное преимущество перед другими командами в результате сговора с ФИА? я имею ввиду откровенное признание бывшего инженера Мерсов на ВВС- у меня сложилось мнение что на данном ресурсе решили замолчать эту тему
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ко
Ответ Рнпрл Аари
А так можно на Хэма списать вину?😂 Дескать семикратный не едет а от меня что хотите. Жора Жора сам себя не похвалишь никто не похвалит...
Ну он же прав, был бы не Хэм напарником с 2022 а другой, сказали бы вот Хэм ушел и машина не едет. слабаки, не было бы Хэма в 2017-2021 не знали бы что можно за титул бороться, а так видно что Расселл неуступает Хэму
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Расселл быстрее Хэмилтона уже второй сезон подряд, Хамильтону пора уходить и не позориться.
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cars is my addiction
Ответ Ан Кот
согласен, но когда будет статья о том как Мерсы в 2014 году получили явное преимущество перед другими командами в результате сговора с ФИА? я имею ввиду откровенное признание бывшего инженера Мерсов на ВВС- у меня сложилось мнение что на данном ресурсе решили замолчать эту тему
мерс в целом продавливал регламент турбогибридов, потому что знал какое это даст преимущество для них. если бы остались атмосферники, борьбы было бы куда больше. а если хотели увеличить скорость и повысить надежность, то просто увеличьте максимальный объем до 3.-3.5 литров, и ограничьте обороты 15 тысячами. мощность стала бы больше, чем у 2.4,а ресурс двигателя выше.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орбит Орбит
Ответ Ан Кот
согласен, но когда будет статья о том как Мерсы в 2014 году получили явное преимущество перед другими командами в результате сговора с ФИА? я имею ввиду откровенное признание бывшего инженера Мерсов на ВВС- у меня сложилось мнение что на данном ресурсе решили замолчать эту тему
да не. через пару месяцев выложат по частям. это же спортс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дудников
Ответ Ан Кот
согласен, но когда будет статья о том как Мерсы в 2014 году получили явное преимущество перед другими командами в результате сговора с ФИА? я имею ввиду откровенное признание бывшего инженера Мерсов на ВВС- у меня сложилось мнение что на данном ресурсе решили замолчать эту тему
Это же инкогнито признание было. Если история продолжение не получит, то Мерседес ничего не грозит. Не испытываю особого пиетета к Тото и Хэму, но таким способом можно обвинить кого угодно. А может это Мерседес сами заслали своего человечка, он сделал громкие заявления и исчез. И Тото может искренне возмущаться проискам конкурентов, которые пытаются очернить достижения Мерседес.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DelNord
В Джордже это очень чувствуется - он старается "соответствовать", сильно загоняется. Понятно, что дисциплина нужна, но тащить себя постоянно туда, где тебе некомфортно, может быть и чревато.
Валттери, вот, довел себя, второй год прийти в чувство не может.
Показательно последнее видео Мерседеса с челленджем пилотам по угадываниям вслепую. (Казалось мне, Мерседес пропустит эти веселые туповатые конкурсы, но нет :)).
Мик, который так смущается и так скромно себя ведет, что понятно, что Хаас был худшим местом для его дебюта в Ф1. Льюис, смех которого можно продавать как антидепрессант. И исключительно сдержанный "британский" Джордж, весь на контроле даже в идиотской игре.
И проскакивающие вспышки недовольства и агрессии у Расселла оттуда же, ИМХО. Прорывается, когда ситуация выходит из-под контроля.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
5hxrb7mywu
Вот не разу он не топ ,только балаболит
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
Джордж Расселл: «Наличие Хэмилтона в «Мерседесе» в качестве напарника в каком-то смысле меня спасло. Кого бы еще из элитных гонщиков, лидеров топ-команд, я смог бы отодрать в первом же сезоне?»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ 5hxrb7mywu
Вот не разу он не топ ,только балаболит
Бред
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий