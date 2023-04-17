Джордж Расселл: «Наличие Хэмилтона в «Мерседесе» в качестве напарника в каком-то смысле меня спасло»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что выступление за немецкую команду вместе с Льюисом Хэмилтоном в определенном смысле спасло его репутацию.
Расселл считает, что если бы он считался лидером команды в тот момент, когда машина «Мерседеса» начала сдавать лидирующие позиции, многие бы стали винить в этом именно его.
«Лично для меня выступление в одной команде с Льюисом, в качестве его напарника – это просто блестящая возможность. Особенно сейчас, когда машина пока работает не так, как нам бы хотелось.
Наличие Льюиса в качестве напарника по команде в какой-то степени даже спасло меня, потому что если бы Льюис решил закончить карьеру или просто уйти из «Ф-1» в тот момент, когда я пришел в команду, и мы бы сделали вот такой шаг назад, люди стали бы перекладывать вину на меня!
Но сейчас я чувствую, что доказал свою ценность, доказал и то, что на многое способен, так что в этом отношении на меня никакого давления не оказывается. Я здесь, чтобы как можно лучше выполнять свою работу и мне кажется, что я оказался в достаточно удачном положении», – рассказал Расселл.
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Мик, который так смущается и так скромно себя ведет, что понятно, что Хаас был худшим местом для его дебюта в Ф1. Льюис, смех которого можно продавать как антидепрессант. И исключительно сдержанный "британский" Джордж, весь на контроле даже в идиотской игре.
И проскакивающие вспышки недовольства и агрессии у Расселла оттуда же, ИМХО. Прорывается, когда ситуация выходит из-под контроля.