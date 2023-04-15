Даниил Квят: «Алонсо доказывает, что возраст – не помеха, но титул, похоже, это слишком»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Даниил Квят Авто

Даниил Квят оценил шансы Фернандо Алонсо на титул в «Формуле-1» в ближайшие два года.

Двукратный чемпион мира перешел в «Астон Мартин» и завоевал три подиума в трех гонках сезона-2023.

«Фернандо делает невероятные вещи, учитывая возраст. Он доказывает, что возраст – не помеха на определенном уровне.

Но что касается победы в чемпионате, не знаю – похоже, это слишком. «Астон Мартин» очень конкурентоспособен, но, наверное, этого пока недостаточно для победы. И есть политический момент, команда использует моторы «Мерседеса». Скажем так, клиентскому коллективу тяжело выиграть», – заявил бывший пилот «Формулы-1».

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3 комментария

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dw4xbhdgb8
Ответ Великий Алонсо
Алонсо бы и в сейчас титулы спокойно брал, будь АМ наравне с Мерседесом, все эти Ферстаппены и Пересы глотали бы пыль.
Аххахахаахаххаха
+1
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Удав
Ответ Великий Алонсо
Алонсо бы и в сейчас титулы спокойно брал, будь АМ наравне с Мерседесом, все эти Ферстаппены и Пересы глотали бы пыль.
10-кратный!
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Великий Алонсо
Алонсо бы и в сейчас титулы спокойно брал, будь АМ наравне с Мерседесом, все эти Ферстаппены и Пересы глотали бы пыль.
+3
-6
-3
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