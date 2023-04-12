Фернандо Алонсо о борьбе за титул с «Астон Мартин»: «Прежде, чем начать бегать, нам нужно научиться ходить»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что в ближайшей перспективе никому не удастся побить рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона по количеству титулов в «Формуле-1».

Алонсо также крайне низко оценил свои шансы сделать это:

«Когда гоняешься так много лет, неизбежно начинаешь бить какие-то рекорды. Однако лично я считаю, что значение имеет только победа – и то, сколько у тебя титулов чемпиона. Как и то, сумел ты побить рекорд по титулам или нет.

Понятно, что в данный момент это, вероятно, недостижимая цель – потому что у Михаэля Шумахера и Хэмилтона по семь титул, и задача догнать их по числу побед кажется невозможной задачей. Но если говорить о конечной цели в идеале – да, она есть».

Успешный старт сезона в составе «Астон Мартин» заставил болельщиков Алонсо начать верить в возможность завоевания третьего титула, но сам Фернандо считает, что достичь данной цели в этом году будет почти невозможно:

«Да, стремиться к этому надо. Но в данный момент нам не стоит витать в облаках. Задача команды – просто провести хороший сезон. Потому что в 2022 году им было трудно. Так что прежде, чем начать бегать, нам нужно научиться ходить. И я думаю, что кампания 2023 года направлена как раз, чтобы прибавить, лучше узнать возможности машины, начать новый проект с первого дня. Вот где мы сейчас находимся.

Надеюсь, у нас будут еще подиумы. Надеюсь, мы будем бороться за победы. Но что касается борьбы за титул – как я уже сказал, мне кажется, для начала команде нужно еще немного подготовиться».

Алонсо, которому в июле исполнится 42 года, признал, что уже гоняется в «Формуле-1» намного дольше, чем предполагалось изначально:

«Когда я только начинал выступать в «Формуле-1», изначально идея была в том, чтобы провести там 7-8 лет. Потом я дважды стал чемпионом и подумал, что погоняюсь еще пару лет, а потом закончу. Такая была идея. Теперь же у меня самая продолжительная карьера в «Формуле-1», а я как никогда свеж и предельно мотивирован. И наслаждаюсь каждым днем. Просыпаясь каждым утром, я радуюсь, что по-прежнему занимаюсь гонками. Так что впереди у меня еще есть пара лет, и, надеюсь, новый титул».

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2 комментария

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Великий Алонсо
Очень умная фраза от Фернандо. Казалось бы всего лишь гонщик, но гонщик то непростой, а по интеллекту умнейший в истории. Алонсо в любой сфере стал бы лучшим, будь то спортсменом, писателем или учёным.
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Великий Алонсо
Какая ещё "пара лет"? Ты че, Фернандо? До 50 спокойно гоняй, ты с запасом быстрейший в пелетоне, а до 50 лет ты будешь все ещё молодым, в запасе ещё 8-9 сезонов, впереди ещё долгая карьера, ты молод, Фернандо
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