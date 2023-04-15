Кристиан Хорнер: «Ред Булл» стал сильнее после ухода Фэллоуса в «Астон Мартин»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Дэн Фэллоус Авто

Кристиан Хорнер сообщил, как уход Дэна Фэллоуса повлиял на «Ред Булл».

Бывший глава отдела аэродинамики стал техническим директором «Астон Мартин».

«В Великобритании находятся базы семи команд, и все, наверное, в радиусе 50 миль, так что конкуренция неизбежна. В «Ред Булл» очень низкая текучка, и здорово, что мы даем прекрасным талантам шанс развиваться и достигать больших высот.

Я рад за Дэна, он классно себя проявляет. В то же время его уход дал шанс инженерам развиваться. Команда даже сильнее, чем была два года назад», – заявил руководитель «Ред Булл».

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Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

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