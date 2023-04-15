Кристиан Хорнер: «Ред Булл» стал сильнее после ухода Фэллоуса в «Астон Мартин»

Кристиан Хорнер сообщил, как уход Дэна Фэллоуса повлиял на «Ред Булл».

Бывший глава отдела аэродинамики стал техническим директором «Астон Мартин».

«В Великобритании находятся базы семи команд, и все, наверное, в радиусе 50 миль, так что конкуренция неизбежна. В «Ред Булл» очень низкая текучка, и здорово, что мы даем прекрасным талантам шанс развиваться и достигать больших высот.

Я рад за Дэна, он классно себя проявляет. В то же время его уход дал шанс инженерам развиваться. Команда даже сильнее, чем была два года назад», – заявил руководитель «Ред Булл».

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