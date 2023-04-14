Кристиан Хорнер о лидерстве «Ред Булл»: «Многое может измениться, «Феррари» и «Мерседес» готовят крупные обновления к моменту возвращения в Европу»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова босса «Феррари» Фредерика Вассера, который назвал ограничение на работу в аэродинамической трубе слишком мягким наказанием для «Ред Булл».

В «Ред Булл» превысили допустимый лимит расходов в 2021 году, за что заплатили штраф в размере $7 млн. Кроме этого, время на работу в аэротрубе и для компьютерных симуляций сократили на десять процентов на срок в 12 месяцев.

«У каждого может быть свое мнение и каждый свободен это мнение выражать. Наша команда здорово поработала зимой, находясь в условиях ограниченного времени для работы в аэродинамической трубе для разработки машины. И разумеется, этот штраф еще повлияет на нас – и на поздней стадии этого сезона, и в следующем году.

Так что я бы не стал судить о ситуации по итогам отрезка из трех гонок, это преждевременно. Впереди еще много этапов.

Очень многое еще может измениться. Мы слышим, что «Феррари» и «Мерседес» готовят очень крупные обновления к моменту возвращения чемпионата в Европу. Так что мы не воспринимаем текущее лидерство как должное, мы сосредоточены на себе и просто стараемся как можно лучше выполнять свою работу в условиях ограничений, с которыми приходится иметь дело», – рассказал Хорнер.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

1 комментарий

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Антон
Вау, интрига! (нет)
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