Кристиан Хорнер о борьбе Переса и Ферстаппена: «Все будет зависеть от стабильности гонщика на дистанции в 23 Гран-при, это марафон»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что команда довольна выступлениями Серхио Переса.

Хорнер считает, что Перес способен бороться за чемпионский титул и бросить вызов Максу Ферстаппену – а здоровое соперничество напарников идет команде лишь на пользу.

«Например, можно вспомнить все тот же прошлогодний Гран-при Сингапура, где Чеко одержал выдающуюся победу. И в этом сезоне он отлично выступил в первых гонках. Он предельно в себе уверен – а именно это мы и хотим видеть. Мы хотим, чтобы оба наших гонщика подгоняли друг друга, бросали друг другу вызов.

Что касается ситуации на дистанции сезона в целом, то в первую очередь нужно помнить о том, что это марафон, и все будет зависеть от стабильности гонщика на дистанции в 23 Гран-при. Именно это станет решающим фактором. Перес отлично начал сезон, гонщики подгоняют друг друга – это именно то, что мы хотим видеть», – рассказал Хорнер.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Подстёгивает Макса наверное, чтоб не расслпблялся
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