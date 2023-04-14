Кристиан Хорнер о борьбе Переса и Ферстаппена: «Все будет зависеть от стабильности гонщика на дистанции в 23 Гран-при, это марафон»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что команда довольна выступлениями Серхио Переса.
Хорнер считает, что Перес способен бороться за чемпионский титул и бросить вызов Максу Ферстаппену – а здоровое соперничество напарников идет команде лишь на пользу.
«Например, можно вспомнить все тот же прошлогодний Гран-при Сингапура, где Чеко одержал выдающуюся победу. И в этом сезоне он отлично выступил в первых гонках. Он предельно в себе уверен – а именно это мы и хотим видеть. Мы хотим, чтобы оба наших гонщика подгоняли друг друга, бросали друг другу вызов.
Что касается ситуации на дистанции сезона в целом, то в первую очередь нужно помнить о том, что это марафон, и все будет зависеть от стабильности гонщика на дистанции в 23 Гран-при. Именно это станет решающим фактором. Перес отлично начал сезон, гонщики подгоняют друг друга – это именно то, что мы хотим видеть», – рассказал Хорнер.
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