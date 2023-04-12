Логан Сарджент о формате гоночного уик-энда: «Мне кажется, что три сессии свободных заездов – это и правда очень много»

Пилот « » Логан Сарджент высказался за идею сокращения количества сессий свободных заездов в рамках Гран-при «Формулы-1».

Руководство чемпионата продолжает экспериментировать с форматом гоночного уик-энда, чтобы повысить зрительский интерес.

Так, в этом сезоне в «Формуле-1» пройдет сразу шесть гоночных уик-эндов, подразумевающих проведение спринт-заезда. В рамках последних поправок к формату участники будут проводить всего одну сессию свободных заездов (в пятницу). В то время как в субботу будут проводиться квалификация к спринту и сам заезд.

«Мне кажется, что три сессии свободных заездов – это и правда очень много. Особенно после «Формулы-2», где вам приходится начинать рисковать намного раньше.

Как новичок в «Формуле-1» я и правда не возражаю против трех практик, но в дальнейшем сразу три практики мне не кажутся необходимостью», – рассказал Сарджент.

«Вживую «Ф-1» работает только для гонщиков и принцев». Джереми Кларксон сходил на Гран-при – и негодует