Льюис Хэмилтон о новых форматах уик-энда: «Вероятно, стоит подумать о том, как можно улучшить ситуацию на Гран-при Монако»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением об изменениях формата гоночного уик-энда в «Формуле-1».

Хэмилтон считает, что «Ф-1» стоит задуматься о том, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону на специфических этапах – например, на Гран-при Монако.

«Я считаю, что нам нужно постоянно развиваться и оценивать то, что мы делаем. Я считаю, что на некоторых трассах появление спринтов привело к положительным изменениям. Лично я открыт для изменений, чтобы делать гонки более инклюзивными и интересными для болельщиков.

Сейчас мне нравится то, как проходит пятница в рамках уик-энда со спринтом. Хотелось бы больше квалификаций.

Мне просто кажется, что на определенных трассах, со своей спецификой, нужны и определенные изменения. Например, если у нас есть гонка в Монако, где практически невозможно обгонять, вероятно, нам стоит подумать о том, как мы можем улучшить ситуацию?» – рассказал Хэмилтон.

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2 комментария

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Nick
Это он что, на реверсивную решётку намекает )?
0
-1
-1
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kaimussen
Для Монако нужно строить отдельные болиды в масштабе 1:1,5.
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+2
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