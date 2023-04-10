Льюис Хэмилтон о новых форматах уик-энда: «Вероятно, стоит подумать о том, как можно улучшить ситуацию на Гран-при Монако»

Пилот « » поделился мнением об изменениях формата гоночного уик-энда в «Формуле-1».

Хэмилтон считает, что «Ф-1» стоит задуматься о том, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону на специфических этапах – например, на .

«Я считаю, что нам нужно постоянно развиваться и оценивать то, что мы делаем. Я считаю, что на некоторых трассах появление спринтов привело к положительным изменениям. Лично я открыт для изменений, чтобы делать гонки более инклюзивными и интересными для болельщиков.

Сейчас мне нравится то, как проходит пятница в рамках уик-энда со спринтом. Хотелось бы больше квалификаций.

Мне просто кажется, что на определенных трассах, со своей спецификой, нужны и определенные изменения. Например, если у нас есть гонка в Монако, где практически невозможно обгонять, вероятно, нам стоит подумать о том, как мы можем улучшить ситуацию?» – рассказал Хэмилтон.

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