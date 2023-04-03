Мартин Брандл о дирекции гонки: «Стоит побывать на месте этих людей, прежде чем позволять себе их критиковать»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» выступил в защиту дирекции гонки и решения остановить Гран-при Австралии красными флагами, чтобы потом попробовать провести рестарт.

Дирекция гонки оказалась под огнем критики из-за того, что на рестарте произошло сразу несколько аварий, а затем было принято решение проехать один круг под машиной безопасности, аннулировав изменения в классификации, которые успели произойти после рестарта.

Руководство «Ф-1» и стали обвинять в том, что решение возобновить гонку рестартом с места было сделано только ради шоу, и что лучше было вообще не останавливать заезд, несмотря на обломки на трассе:

«Это совсем не так. Не думаю, что у дирекции гонки есть указания действовать в угоду шоу и зрелищности.

Вам стоит побывать на месте этих людей, прежде чем позволять себе их критиковать. Потому что очень легко сидеть в стороне и давать им указания, что и как им нужно делать.

В 2009 году Фелипе Масса чуть не погиб из-за того, что через его кокпит пролетел обломок (в данном случае пружина, прим. Sports.ru) от другой машины.

К тому же здесь все происходило на городской трассе, где по бокам находится много болельщиков, маршалов, медиков и так далее. Поэтому если на трассе есть какие-то обломки болидов, нельзя допустить, чтобы они могли улететь куда-то в сторону на скорости в несколько сотен миль в час».

Также Брандл считает, что в пересмотре нуждается правило, согласно которому в случае остановки гонки красными флагами участники могут без каких-либо ограничений менять шины на своих болидах.

Так, в Австралии в числе пострадавших оказались Джордж Расселл и Карлос Сайнс – оба провели свои пит-стопы прямо перед тем, как гонка была остановлена красными флагами:

«Ну, на самом деле гонку разрушил взорвавшийся на его болиде двигатель, а не это. Так что команда на самом деле поступила умно, позвав его в боксы. Но потом дирекция гонки удивительным образом решила остановить заезд красными флагами.

На самом деле участникам разрешают менять резину под красными флагами из соображений безопасности – потому что гонки почти всегда останавливают из-за какой-то аварии, обломков на трассе. У вас могут быть какие-то повреждения болидов и шин, разрешается даже менять передние антикрылья. И переход на свежий комплект шин в такой ситуации тоже кажется разумным решением.

И да, это может сильно повлиять на ход гонки, болельщикам такие случаи зачастую кажутся несправедливыми, из-за красных флагов кто-то и правда может получить право на «бесплатный» пит-стоп.

Вы можете даже стать причиной остановки гонки красными флагами, будучи участником инцидента, а потом вам поменяют шины, заменят антикрыло и вы поедете дальше. Думаю, «Формуле-1» и правда стоит как-то пересмотреть такие моменты, но как и все остальное, это сложно, ведь у каждого такого решения могут быть непредвиденные последствия. Подумать об изменениях стоит, потому что такие ситуации раздражают многих людей, но в другой раз тот же Джордж Расселл может оказаться на стороне тех, кто получит выгоду».

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