Оскар Пиастри: «По сути, я потерял все время в одном повороте»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

«Понятное дело, что совсем не так я хотел провести квалификацию. Мы весь сезон говорим о том, насколько невероятно плотная борьба идет в пелотоне – особенно в той группе команд, где мы сейчас находимся. Я уже смотрел повтор и данные – и, по сути, я потерял все свое время в одном повороте.

Что касается шансов в гонке – мне кажется, что мало кто вообще сумел нормально потренироваться на длинной дистанции. Мне кажется, что у нас нормальный темп – не лучше и не хуже, чем в двух первых гонках. Так что посмотрим.

К тому же, в Мельбурне то и дело идет дождь, так что кто знает, может завтра это даст нам преимущество. Хотя я в этом сомневаюсь», – рассказал Пиастри.

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