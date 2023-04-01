Оскар Пиастри: «По сути, я потерял все время в одном повороте»

Теги Гран-при Австралии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии.

«Понятное дело, что совсем не так я хотел провести квалификацию. Мы весь сезон говорим о том, насколько невероятно плотная борьба идет в пелотоне – особенно в той группе команд, где мы сейчас находимся. Я уже смотрел повтор и данные – и, по сути, я потерял все свое время в одном повороте.

Что касается шансов в гонке – мне кажется, что мало кто вообще сумел нормально потренироваться на длинной дистанции. Мне кажется, что у нас нормальный темп – не лучше и не хуже, чем в двух первых гонках. Так что посмотрим.

К тому же, в Мельбурне то и дело идет дождь, так что кто знает, может завтра это даст нам преимущество. Хотя я в этом сомневаюсь», – рассказал Пиастри.

Перес улетел в гравий, Ферстаппен – на поуле, но опять жалуется на болид. Что происходит с «Ред Булл»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий