Макс Ферстаппен: «В третьем сегменте у нас получилось сразу заставить шины работать, я доволен поулом»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен завоеванием поула.

«Думаю, последняя попытка получилась очень хорошей. На протяжении всего уик-энда у нас возникали трудности с тем, чтобы заставить шины работать сразу и атаковать с первого же круга. Но в третьем сегменте у нас все-таки получилось, я очень доволен своим кругом и доволен поулом.

Мне кажется, мы всегда стремимся что-то улучшить, доработать, и мы продолжим это делать. Думаю, в гонке наша машина должна работать хорошо, однако здесь очень непросто сохранять шины в рабочем состоянии, так что гонка будет интересной, это точно.

Однажды я уже был здесь на подиуме, но теперь мне бы хотелось подняться на другую ступеньку», – рассказал Ферстаппен.

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