Макс Ферстаппен: «В третьем сегменте у нас получилось сразу заставить шины работать, я доволен поулом»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен завоеванием поула.

«Думаю, последняя попытка получилась очень хорошей. На протяжении всего уик-энда у нас возникали трудности с тем, чтобы заставить шины работать сразу и атаковать с первого же круга. Но в третьем сегменте у нас все-таки получилось, я очень доволен своим кругом и доволен поулом.

Мне кажется, мы всегда стремимся что-то улучшить, доработать, и мы продолжим это делать. Думаю, в гонке наша машина должна работать хорошо, однако здесь очень непросто сохранять шины в рабочем состоянии, так что гонка будет интересной, это точно.

Однажды я уже был здесь на подиуме, но теперь мне бы хотелось подняться на другую ступеньку», – рассказал Ферстаппен.

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3 комментария

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ALMANAC
Ответ United_LP
Ахах. Шины работать... Сказал бы честно, что дожал педаль газа.
Ну да. Это же не провал астонов и тиммейта, другое
+1
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M93
Ох, нелегкая это работа — из болота тащить ... космовоз.
+1
-7
-6
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United_LP
Ахах. Шины работать... Сказал бы честно, что дожал педаль газа.
+4
-6
-2
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