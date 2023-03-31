«Мы стали слишком полагаться на технологии. Гонщикам стоит чаще смотреть в зеркала». Баттон – об отказе системы GPS в первой практике

Чемпион «Формулы-1» 2009 года прокомментировал ситуацию с отказом системы GPS в первой практике .

Лишившись данных GPS в режиме реального времени, гонщики – по их же признаниям, – как будто ослепли на трассе. Отказ GPS чуть не привел к нескольким авариям, а сессию пришлось останавливать красными флагами.

«Мне кажется, мы стали слишком полагаться на технологии. В болидах не просто так есть зеркала заднего вида – не так уж сложно просто иногда в них посматривать.

Помню, что в те времена, когда я сам гонялся в «Ф-1», на прогревочном круге приходилось постоянно съезжать с траектории и замедляться, проверяя зеркала на случай приближения быстрой машины.

И мне кажется, что сейчас мало что изменилось – разве что зеркала стали больше. Но теперь гонщику постоянно говорят по радио, что кто-то приближается, что он проедет мимо тебя через три, два, один…и пилоты сосредоточены только на этом.

Мне же кажется, что гонщикам стоит обращать больше внимания на то, что они видят в зеркалах, потому что здесь есть довольно много скоростных, слепых поворотов, и сегодня все могло закончиться куда хуже», – рассказал Баттон.

«Мы как будто оказались на трассе с завязанными глазами». Кевин Магнуссен – об отказе системы GPS в первой практике