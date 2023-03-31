«Мы стали слишком полагаться на технологии. Гонщикам стоит чаще смотреть в зеркала». Баттон – об отказе системы GPS в первой практике

Теги происшествия Гран-при Австралии ФИА Дженсон Баттон Формула-1 Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал ситуацию с отказом системы GPS в первой практике Гран-при Австралии.

Лишившись данных GPS в режиме реального времени, гонщики – по их же признаниям, – как будто ослепли на трассе. Отказ GPS чуть не привел к нескольким авариям, а сессию пришлось останавливать красными флагами.

«Мне кажется, мы стали слишком полагаться на технологии. В болидах не просто так есть зеркала заднего вида – не так уж сложно просто иногда в них посматривать.

Помню, что в те времена, когда я сам гонялся в «Ф-1», на прогревочном круге приходилось постоянно съезжать с траектории и замедляться, проверяя зеркала на случай приближения быстрой машины.

И мне кажется, что сейчас мало что изменилось – разве что зеркала стали больше. Но теперь гонщику постоянно говорят по радио, что кто-то приближается, что он проедет мимо тебя через три, два, один…и пилоты сосредоточены только на этом.

Мне же кажется, что гонщикам стоит обращать больше внимания на то, что они видят в зеркалах, потому что здесь есть довольно много скоростных, слепых поворотов, и сегодня все могло закончиться куда хуже», – рассказал Баттон.

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8 комментариев

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Марат Кагин
Ответ Red Line
вообще, было бы интересно посмотреть нынешних гонщиков за рулём, например, хотя бы машины 90х. не уверен, что кто-то бы выдержал полностью всю гонку)
вроде трекшн контроль тогда сильно помогал
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Schiaff1no
Ответ Red Line
вообще, было бы интересно посмотреть нынешних гонщиков за рулём, например, хотя бы машины 90х. не уверен, что кто-то бы выдержал полностью всю гонку)
Ну вы дали.
Нынешние гонщики- атлеты с идеальным телом, лучшими физиотерапевтами, врачами и тренажерами, тогда гонщики скорее рок-звездами были, это только Шумахер потихоньку моду на физику ввел.
Может болиды и стали безопаснее, но нагрузки никуда не делись
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Великий Алонсо
Ответ Red Line
вообще, было бы интересно посмотреть нынешних гонщиков за рулём, например, хотя бы машины 90х. не уверен, что кто-то бы выдержал полностью всю гонку)
Алонсо все единственный кто доехал бы до финиша
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SIH
Новые технологии неизбежно меняют все то, к чему они прикасаются, что приводит в конце-концов к радикальным переменам.
И Ф1 20-х годов 21 века совсем не та Ф1 80-90-х прошлого.
Хуже или лучше - это дело вкуса.
Как бы не хотелось совместить современную безопасность, экологическую лояльность (прежде всего силовых установок) и прочие свойства современных формульных машин с брутальностью как машин, так и гонщиков прошлых эпох - это все сладкие мечтания.
Плохо то, что для повышения зрелищности и непредсказуемости гонок появляются и внедряются такие идеи, как ДРС, спринты и т.п.
Силиконовая грудь, губы, ботокс в скулы, ягодицы...
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Мадина Уйгурова
Ответ Red Line
вообще, было бы интересно посмотреть нынешних гонщиков за рулём, например, хотя бы машины 90х. не уверен, что кто-то бы выдержал полностью всю гонку)
Алонсо выдержал был, ибо он поколения нулевых, а даже тогда машины были другие)
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Red Line
вообще, было бы интересно посмотреть нынешних гонщиков за рулём, например, хотя бы машины 90х.
не уверен, что кто-то бы выдержал полностью всю гонку)
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timx
диверсия? наши сбили пару спутников gps!? 😂
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<~Inter~>
Так у гонщиков попросту уже сформирована определенная привычка за рулём болида и не так просто мгновенно перестроиться
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