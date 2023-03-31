«Мы как будто оказались на трассе с завязанными глазами». Кевин Магнуссен – об отказе системы GPS в первой практике

Теги происшествия Гран-при Австралии техника ФИА Феррари Макларен Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Ланс Стролл Ландо Норрис Юки Цунода Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен объяснил трудности, с которыми участники гонок столкнулись из-за сбоя в работе системы GPS в первой практике перед Гран-при Австралии.

По прошествии 40 минут первая практика была остановлена красными флагами из-за сбоя в работе системы GPS – из-за которого команды лишились возможности отслеживать нахождение своих болидов и соперников на трассе.

Проблема, вызванная багом в работе системы отслеживания информации о шинах в реальном времени, привела к тому, что на трассе чуть не произошло сразу несколько столкновений между болидами.

Юки Цунода («Альфа Таури») чуть не врезался в одну из «Феррари», а Ланс Стролл был близок к столкновению с целой группой медленно ехавших на трассе машин. Также имел место инцидент с участием Нико Хюлькенберга («Хаас») и Ландо Норриса («Макларен»).

«Когда система GPS вышла из строя, мы все как будто оказались на трассе с завязанными глазами. В том числе потому, что гонщики всегда полагаются на своих инженеров – которые всегда подсказывают, когда ты можешь попасть в трафик.

Не думаю, что об отказе системы GPS знали все. Поэтому, когда вы не слышите никаких подсказок инженера, то и не ожидаете ничего на трассе. Если бы мы знали, что система GPS не работает, то все бы гораздо внимательнее смотрели в зеркала заднего вида. Но мы не знали», – рассказал Магнуссен.

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8 комментариев

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Иван Алейников
Ответ Марат Кагин
раньше обзор был лучше. сейчас хало, большие колеса.
Алонсо то же самое сказал после штрафа за неправильное расположение на старте
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Марат Кагин
Ответ Антон Якимцев
Раньше в Монако ("Гонка в шорах" - Ален Прост) гоняли безо всякого Глонасса мужики, а сейчас во что все превратились.
раньше обзор был лучше. сейчас хало, большие колеса.
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RusSt
Ответ Alex1104
Как же ездили ещё 20 лет назад? А уж про 40-50 лучше и не вспоминать.
40-50 лет назад пилоты ф1 погибали в авариях каждый год. Вот примерно так и ездили.
Плюс проблема в том что пилотов никто не предупредил что GPS отключится, то есть они ожидали что получат сообщение что впереди медленная машина, а этого не происходило, от этого дополнительная опасность
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Рнпрл Аари
Ответ RusSt
Ну на самом деле нет, в практике у всех разные программы и одновременно кто то находится на быстром круге а кто то на круге возвращения, разница в скорости огромная. И тот кто на быстром круге ожидает что ему уступят траекторию. Это действительно очень опасная ситуация
Как я сказал радиосвязь есть, предупредить что пилотов не видно и ехали осторожно
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RusSt
Ответ Рнпрл Аари
Ладно команде вас не видно, но вы то сами видите где вы едете и с кем, также работает радиосвязь. Такое себе оправдание
Ну на самом деле нет, в практике у всех разные программы и одновременно кто то находится на быстром круге а кто то на круге возвращения, разница в скорости огромная. И тот кто на быстром круге ожидает что ему уступят траекторию. Это действительно очень опасная ситуация
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Антон Якимцев
Раньше в Монако ("Гонка в шорах" - Ален Прост) гоняли безо всякого Глонасса мужики, а сейчас во что все превратились.
+2
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+1
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Alex1104
Как же ездили ещё 20 лет назад? А уж про 40-50 лучше и не вспоминать.
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-2
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Рнпрл Аари
Ладно команде вас не видно, но вы то сами видите где вы едете и с кем, также работает радиосвязь. Такое себе оправдание
+4
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+3
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