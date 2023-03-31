«Мы как будто оказались на трассе с завязанными глазами». Кевин Магнуссен – об отказе системы GPS в первой практике

Пилот « » объяснил трудности, с которыми участники гонок столкнулись из-за сбоя в работе системы GPS в первой практике перед .

По прошествии 40 минут первая практика была остановлена красными флагами из-за сбоя в работе системы GPS – из-за которого команды лишились возможности отслеживать нахождение своих болидов и соперников на трассе.

Проблема, вызванная багом в работе системы отслеживания информации о шинах в реальном времени, привела к тому, что на трассе чуть не произошло сразу несколько столкновений между болидами.

Юки Цунода («Альфа Таури») чуть не врезался в одну из « », а Ланс Стролл был близок к столкновению с целой группой медленно ехавших на трассе машин. Также имел место инцидент с участием («Хаас») и Ландо Норриса («Макларен»).

«Когда система GPS вышла из строя, мы все как будто оказались на трассе с завязанными глазами. В том числе потому, что гонщики всегда полагаются на своих инженеров – которые всегда подсказывают, когда ты можешь попасть в трафик.

Не думаю, что об отказе системы GPS знали все. Поэтому, когда вы не слышите никаких подсказок инженера, то и не ожидаете ничего на трассе. Если бы мы знали, что система GPS не работает, то все бы гораздо внимательнее смотрели в зеркала заднего вида. Но мы не знали», – рассказал Магнуссен.

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