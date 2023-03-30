Шарль Леклер: «В этот уик-энд от «Феррари» не стоит ждать чудес»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австралии.
По словам Леклера, прогресса от «Феррари» стоит ждать не раньше этапа в Баку.
«Не думаю, что в этот уик-энд стоит ждать каких-то чудес, но затем нас ждет трехнедельный перерыв и мы постараемся как можно лучше этим воспользоваться, чтобы как можно быстрее подготовить новинки и установить их на машину.
Как команда мы постараемся воспользоваться этой возможностью, чтобы как следует поработать и постараться стать конкурентоспособнее, и сделать это как можно раньше. Сезон будет длинным, а позади всего две гонки», – рассказал Леклер.
Что не так с «Феррари»? Почему деградировали до четвертой силы «Ф-1»? Болид не подходит Леклеру?
мы в вас верим))
Или это из разряда "Не ждите чудес, чудите сами"?