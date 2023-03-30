Шарль Леклер: «В этот уик-энд от «Феррари» не стоит ждать чудес»

Теги Гран-при Австралии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австралии.

По словам Леклера, прогресса от «Феррари» стоит ждать не раньше этапа в Баку.

«Не думаю, что в этот уик-энд стоит ждать каких-то чудес, но затем нас ждет трехнедельный перерыв и мы постараемся как можно лучше этим воспользоваться, чтобы как можно быстрее подготовить новинки и установить их на машину.

Как команда мы постараемся воспользоваться этой возможностью, чтобы как следует поработать и постараться стать конкурентоспособнее, и сделать это как можно раньше. Сезон будет длинным, а позади всего две гонки», – рассказал Леклер.

Что не так с «Феррари»? Почему деградировали до четвертой силы «Ф-1»? Болид не подходит Леклеру?

6 комментариев

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Совесть Черданцева
По-моему от Феррари в принципе в этом сезоне лучше чудес не ждать
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Ан Кот
ну вы там в Феррари постарайтесь что-нить учудить,
мы в вас верим))
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ierdnA
Стратегия Феррари это ли не чудо
+1
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alexpashc1982@gmail.com
да ладно тебе, верим в феррари
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Lestyv
Как будто в любой другой уик-энд ждем.
Или это из разряда "Не ждите чудес, чудите сами"?
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Марат Кагин
да почему нет? 3 сломанный мотор будет конечно не чудом уже, но вполне себе повод
+6
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