Вышел трейлер сериала «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен фильмы Авто

Стриминговый сервис Viaplay представил трейлер документального сериала о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

Трехсерийный сериал «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона» выйдет 2 апреля.

«На протяжении последнего сезона я предоставил Viaplay доступ к моему миру, чтобы получить честный и личный взгляд на мою карьеру и жизнь.

Надеюсь, история даст зрителям возможность увидеть, какие факторы внесли вклад в успех, которого мы достигли. Также надеюсь, что фанаты по всему миру получат представление об упорной работе, целеустремленности и страсти, которые требуются для гонок на высочайшем уровне от всех участников», – прокомментировал документалку двукратный чемпион «Формулы-1» для собственного сайта.

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Эдди Джордан: «Ферстаппен выиграл бы у Хэмилтона гонку на одинаковых болидах, Алонсо и Леклер сражались бы за третье место»

1 комментарий

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Великий Алонсо
Анотомия чемпиона это самовоз, хоть Макс и отличный гонщик. Когда уже выйдет голливудский фильм о Великом Фернандо Алонсо, о том как он выиграл 2 чемпионата на 3 по скорости болиде против чуть менее Великого Михаэля Шумахера, о том как он спустя 20 лет до сих пор лучший и самый быстрый гонщик планеты. Вот это фильм бы получился 🙌
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