Вышел трейлер сериала «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона»
Стриминговый сервис Viaplay представил трейлер документального сериала о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
Трехсерийный сериал «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона» выйдет 2 апреля.
«На протяжении последнего сезона я предоставил Viaplay доступ к моему миру, чтобы получить честный и личный взгляд на мою карьеру и жизнь.
Надеюсь, история даст зрителям возможность увидеть, какие факторы внесли вклад в успех, которого мы достигли. Также надеюсь, что фанаты по всему миру получат представление об упорной работе, целеустремленности и страсти, которые требуются для гонок на высочайшем уровне от всех участников», – прокомментировал документалку двукратный чемпион «Формулы-1» для собственного сайта.
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