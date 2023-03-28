Вышел трейлер сериала «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона»

Стриминговый сервис Viaplay представил трейлер документального сериала о гонщике « » .

Трехсерийный сериал «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона» выйдет 2 апреля.

«На протяжении последнего сезона я предоставил Viaplay доступ к моему миру, чтобы получить честный и личный взгляд на мою карьеру и жизнь.

Надеюсь, история даст зрителям возможность увидеть, какие факторы внесли вклад в успех, которого мы достигли. Также надеюсь, что фанаты по всему миру получат представление об упорной работе, целеустремленности и страсти, которые требуются для гонок на высочайшем уровне от всех участников», – прокомментировал документалку двукратный чемпион «Формулы-1» для собственного сайта.

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