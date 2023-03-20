Йос Ферстаппен: «В этот раз, вероятно, победить Максу было невозможно. Да и Перес не слишком часто получает такие шансы»

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Йос Ферстаппен подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии и прокомментировал решение своего сына Макса пойти в атаку и проехать лучший круг в гонке в самом конце заезда.

Благодаря полученному за лучший круг 1 баллу Макс Ферстаппен сохранил лидерство в чемпионате.

«Я просто знал, что он собирается это сделать. Правильно это было или нет? Ну, так он хотя бы остался лидером чемпионата по итогам двух Гран-при.

Конечно, ведь мы все хотим побеждать. Но в этот раз, вероятно, победить было невозможно. Разница в скорости (между Максом и Пересом) была недостаточно большой. Да и Перес не слишком часто получает такие шансы. И когда это все-таки происходит – он старается их использовать.

В этот раз удача обернулась против нас в квалификации. Это просто невезение. Не стоит на этом останавливаться. Но в противном случае Макс бы легко выиграл поул. И гонка бы сложилась по-другому. Ведь мы заранее знали о том, что прорываться на этой трассе на самом деле не так уж просто. Здесь очень затяжные повороты, гонщику сложно сделать разницу за счет мастерства. Нам нужно больше сложных трасс с большим количеством поворотов.

Как бы то ни было, сейчас кажется, что на протяжении сезона мы будем доминировать. У нас очень хорошая машина. Вы сами видели, как легко они уехали – они были на секунду быстрее остальных. Или соперники смогут догнать «Ред Булл» по ходу сезона? У меня нет ответа. Но ведь и мы не собираемся стоять на месте, правда? У команды тоже будут обновления болида», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария

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TravenS
В данном случае "нечасто" пишется слитно. Автор, стыдно такие-то ошибки допускать 🤦‍♂️
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GenBardak
"Да и Перес не слишком часто получает такие шансы. И когда это все-таки происходит – он старается их использовать."
Забыл добавить - а не верить в порядочность Макса.
+1
-1
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