Кристиан Хорнер: «Мы говорили сегодня Максу и Серхио на брифинге: «Вы можете бороться, но делайте это чисто»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии.

Пилотам команды удалось взять дубль: Серхио Перес выиграл гонку, а Макс Ферстаппен стал вторым и показал лучший круг.

«Команда построила потрясающую машину – все это их заслуга. Что мы сегодня увидели: два пилота подгоняют друг друга, Макс пробивается с 15 места через весь пелотон за половину дистанции и почти оказывается первым.

Чеко... Думаю, это была его лучшая гонка. Он отлично держал темп, хорошо справился с рестартом. Парни явно выбились из сил.

Мы думали, что у Макса была проблема, проверили данные – и затем они оба [с Пересом] снова усердно атаковали. Макс даже установил лучший круг гонки, но какой же это был уик-энд для него: вчера он не был виноват, дело было в карданном вале. И вот он стартовал 15-м, сохранил терпение и всех прошел – феноменальный камбэк.

Мы не знаем, было ли сегодня дело снова в карданном вале. Он [Ферстаппен] услышал шум, сообщил об этом – и мы тут же подумали о вчерашней поломке.

У нас прекрасная машина и два прекрасных пилота. Мы говорили сегодня на брифинге: «Вы можете бороться, но делайте это чисто». Они оба конкурентоспособны», – отметил Хорнер.   

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6 комментариев

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Влад Буся
Ответ компотик
Росберг в каждом сезоне навязывал борьбу, в каждой конке и в каждой квалификации, увы но в РБ такого не будет. Чеко если выиграет 5 гонок а Макс 12-15 это будет максимум. А так сезон тухлый намечается, быки 0,5-0,7 с круга всем привозят.
Чеко выиграет 5 гонок, только если у Макса, каждую 4ую гонку будет отрыгивать кардан в квале.
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RusSt
Ответ jjeka
Чисто с барского плеча решили отдать Чеко победу сегодня. Типа заслужил, типа молодец. Если Перес сыграет роль Росберга сезона 2016 и навяжет реальную борьбу Максу - то хоть как-то вытащит этот сезон в плане смотрибельности
Не навяжет, скорости нет совсем. Это было реально одолжение потом припомнят пропусти, мы же тебе в джиде дали победить
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компотик
Ответ jjeka
Чисто с барского плеча решили отдать Чеко победу сегодня. Типа заслужил, типа молодец. Если Перес сыграет роль Росберга сезона 2016 и навяжет реальную борьбу Максу - то хоть как-то вытащит этот сезон в плане смотрибельности
Росберг в каждом сезоне навязывал борьбу, в каждой конке и в каждой квалификации, увы но в РБ такого не будет. Чеко если выиграет 5 гонок а Макс 12-15 это будет максимум. А так сезон тухлый намечается, быки 0,5-0,7 с круга всем привозят.
+1
0
+1
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jjeka
Чисто с барского плеча решили отдать Чеко победу сегодня. Типа заслужил, типа молодец. Если Перес сыграет роль Росберга сезона 2016 и навяжет реальную борьбу Максу - то хоть как-то вытащит этот сезон в плане смотрибельности
+9
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Alex Sin
Ждём когда Перец будет пилотировать под дулом пистолета от Хорнера и крупнокалиберного пулемёта от доктора. Вот тогда будет весело.
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Minuvert
Очень бы хотелось увидеть их борьбу. И, главное, чтоб команда давала и дальше бороться, а не разводила по тактикам и загоняла кого-то на пит-стоп или просила о размене позиций
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