Кристиан Хорнер: «Мы говорили сегодня Максу и Серхио на брифинге: «Вы можете бороться, но делайте это чисто»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии.
Пилотам команды удалось взять дубль: Серхио Перес выиграл гонку, а Макс Ферстаппен стал вторым и показал лучший круг.
«Команда построила потрясающую машину – все это их заслуга. Что мы сегодня увидели: два пилота подгоняют друг друга, Макс пробивается с 15 места через весь пелотон за половину дистанции и почти оказывается первым.
Чеко... Думаю, это была его лучшая гонка. Он отлично держал темп, хорошо справился с рестартом. Парни явно выбились из сил.
Мы думали, что у Макса была проблема, проверили данные – и затем они оба [с Пересом] снова усердно атаковали. Макс даже установил лучший круг гонки, но какой же это был уик-энд для него: вчера он не был виноват, дело было в карданном вале. И вот он стартовал 15-м, сохранил терпение и всех прошел – феноменальный камбэк.
Мы не знаем, было ли сегодня дело снова в карданном вале. Он [Ферстаппен] услышал шум, сообщил об этом – и мы тут же подумали о вчерашней поломке.
У нас прекрасная машина и два прекрасных пилота. Мы говорили сегодня на брифинге: «Вы можете бороться, но делайте это чисто». Они оба конкурентоспособны», – отметил Хорнер.
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