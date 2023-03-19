«Альпин» внесла операционные изменения после 3 штрафов Окона в Бахрейне, гонщик встретился с ФИА

и « » поработали, чтобы избежать многочисленных штрафов в Саудовской Аравии.

На Гран-при Бахрейна Окона наказали за неверную позицию на решетке, затем за неправильное отбытие штрафа и, наконец, за превышение скорости на пит-лейн на 0,1 км/ч.

«Надо избежать того, что произошло [в Бахрейне], провести хорошую гонку с операционной точки зрения и, надеюсь, завоевать очки двумя машинами.

Изучали ли мы случившееся? Безусловно. Было важно все понять. Я провел встречу с , обсудил вопрос с командой. Все очевидно. Может показаться глупым, что я слишком сместился вправо [на стартовой решетке], но, уверяю, с моей позиции это не так. Ты по сути ничего не видишь. Так что мне нужно будет с этим справиться. Надеюсь, проблема не повторится.

Мы изучили процедуру остановки для отбытия штрафа, изучили лимит скорости, который был превышен, и внесли изменения. Дело в запасах, которые ты оставляешь – по сути, это определяется практикой», – сказал француз.

Окон повторил рекорд Мальдонадо по штрафам за гонку: «Впечатляет, насколько это не наш день. Раньше такого никогда не было»

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