Джордж Расселл: «За последнюю неделю мы добились большего прогресса, чем за месяц зимой. Это обнадеживает»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, отметив прогресс команды в работе с болидом.

По словам Расселла, после отказа от дальнейшего развития концепции с узкими боковыми понтонами команда успела добиться многого даже за очень короткое время.

«Думаю, пройдет еще четыре гонки или около того, прежде чем мы начнем видеть разницу. Но мы уже прогрессируем, делаем неплохие шаги вперед – и мне кажется, это тоже лишь подтверждает тот факт, что зимой мы решили двигаться в неправильном направлении.

И нас в определенной степени обнадеживает тот факт, что за последнюю неделю мы добились большего прогресса, чем за месяц зимой.

Как бы то ни было, мы уже проходили через подобные ситуации. И вот так просто проблемы никогда не решаются. Мы должны быть уверены, что ничего не упустили», – рассказал Расселл.

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2 комментария

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Mr. Grand
Ответ Великий Алонсо
Расселл молодец. Твёрдый номер 1 в команде, ещё немного и Хэмилтон будет исполнять роль вторикеллы.
Этого точно не будет. Скорее Рассел перед ним будет вставать на колено и извиняться за то, что просто он быстрее.
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Великий Алонсо
Расселл молодец. Твёрдый номер 1 в команде, ещё немного и Хэмилтон будет исполнять роль вторикеллы.
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