Джордж Расселл: «За последнюю неделю мы добились большего прогресса, чем за месяц зимой. Это обнадеживает»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, отметив прогресс команды в работе с болидом.

По словам Расселла, после отказа от дальнейшего развития концепции с узкими боковыми понтонами команда успела добиться многого даже за очень короткое время.

«Думаю, пройдет еще четыре гонки или около того, прежде чем мы начнем видеть разницу. Но мы уже прогрессируем, делаем неплохие шаги вперед – и мне кажется, это тоже лишь подтверждает тот факт, что зимой мы решили двигаться в неправильном направлении.

И нас в определенной степени обнадеживает тот факт, что за последнюю неделю мы добились большего прогресса, чем за месяц зимой.

Как бы то ни было, мы уже проходили через подобные ситуации. И вот так просто проблемы никогда не решаются. Мы должны быть уверены, что ничего не упустили», – рассказал Расселл.

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