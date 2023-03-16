Ален Прост: «Я обсуждал переход вторым пилотом к Михаэлю Шумахеру в «Феррари»

рассказал, что мог стать напарником в «Феррари».

Прост завершил карьеру после завоевания четвертого титула в 1993 году в возрасте 42 лет. В подкасте Beyond the Grid француз сообщил, что после этого получал предложения, в том числе от Скудерии. Ален выступал за «Феррари» в 1990 и 1991 годах и покинул команду со скандалом.

В 1996-м в «Феррари» перешел Михаэль Шумахер из «Бенеттона», при этом Прост был готов стать вторым номером в паре с будущим семикратным чемпионом.

«У меня были разные возможности. Одной из них стал «Макларен» с двигателями « » – команда предлагала много денег, очень много. Я отказал. Через несколько лет я был очень близок к другой возможности в «Макларене» и даже в «Феррари» – я общался с Жаном [Тодтом], когда они начинали работать с Михаэлем.

Мы говорили Жаном, и я сказал, что нужна ясность: если я приду, то буду вторым номером и попробую помочь «Феррари» и Михаэлю выиграть титул. Это понятный настрой. Я не хотел споров или каких-то вещей в прессе, всего такого. Михаэль – первый пилот, я второй, моя задача – помочь. Это могло стать реальностью», – отметил Прост.

Ален объяснил, почему был согласен умерить амбиции и не претендовать на лидерство:

«Человеческий фактор играет куда большую роль, чем считается. Для меня это очень важно. Я мог помочь , команде и, конечно, Михаэлю, потому что точно не конкурировал бы с Михаэлем после одного, двух или трех лет вне «Ф-1». Может, это безумный вызов, но мне было интересно.

Почему не получилось? Спросите Жана. Может, мы поняли, что будет трудно это организовать. Даже не помню, с кем в то время общалась команда – наверное, хорошо, что мне не говорили.

Но почему нет? Ты делаешь какие-то вещи в 20 лет, в 40 занимаешься чем-то другим, в 60 – третьим, понимаете. Надо принять это и стать частью нового проекта. Если роли понятны, почему нет?»

В итоге партнером Шумахера стал , выступавший за «Феррари» в 1996-1999 годах.

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