Кристиан Хорнер: «Пересу нужно улучшить время прохождения круга, чтобы бороться с Ферстаппеном на каждом Гран-при»

Руководитель « » высоко оценил вклад в успехи команды.

По словам Хорнеру, Пересу нужно немного прибавить в скорости, если он хочет всерьез соперничать с .

«Серхио Пересу нужно улучшить свое время прохождения круга, чтобы бороться с Максом Ферстаппеном на каждом Гран-при. Макс классный боец и сейчас задает высочайшие стандарты в «Формуле-1».

Чеко проводит в команде свой третий год. Он уверен в себе и должен будет выйти на свой высочайший уровень. Чтобы бороться не только с Ферстаппеном, но и с гонщиками «Феррари», которые также подгоняют друг друга вперед, и с пилотами «Мерседеса». А еще в числи лидеров мы теперь видим одного очень мотивированного ветерана за рулем зеленой машины. Так что нас ждет очень интересный сезон.

Наиболее важным фактором в выборе в пользу Переса был его опыт. Два других парня (Гасли и Албон), вероятно, слишком рано приходили в команду, и оценка их выступлений была не совсем справедливой. Чеко замечательный командный игрок, который уже обладает огромным опытом выступлений в «Ф-1». Он положительно влияет на работу команды над развитием болида, с ним приятно работать. Вот почему мы сделали выбор именно в его пользу.

Он также сыграл важную роль в победе команды в Кубке конструкторов. И конечно ему непросто выступать в одной команде с Ферстаппеном – гонщиком, который сейчас задает стандарты в «Ф-1». Но Чеко достаточно взрослый, чтобы продолжать работу, продолжать искать возможности развиваться, становиться быстрее», – рассказал Хорнер.

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