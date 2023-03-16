Франц Тост о привлечении Риккардо: «Альфа Таури» сосредоточится на молодых резервных гонщиках»

надеется, что не будет использовать как запасного.

Руководитель « » ответил на вопрос о том, может ли «Альфа Таури» привлечь третьего пилота « » в случае необходимости.

«Теоретически да. С практической точки зрения, надеюсь, нет. Есть другие молодые пилоты вроде Лиама Лоусона, Хаугера. Думаю, мы сосредоточимся на молодежи, это часть нашей философии», – сказал Тост.

Франц также поделился мнением о сотрудничестве с «Ред Булл» в данном плане:

«Мы всегда будем зависеть от «Ред Булл». Наша философия не поменялась, мы продолжим тренировать молодых гонщиков. Но изменилась « », она стала очень конкурентной. Для молодежи необходима хорошая программа, их нужно подготовить как можно лучше.

Поэтому подписать двух молодых пилотов трудно. В то же время «Ред Булл» в будущем может понадобиться один из наших гонщиков – это одна из причин, почему у «Ред Булл» две команды».

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