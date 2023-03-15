В «Феррари» нет паники – большая часть утечек в итальянской прессе является устаревшей информацией (AMuS)

Руководитель «Феррари» удовлетворен обстановкой в команде, а различные сообщения о тех или иных проблемах, которые в последние недели всплывали в итальянской прессе, в большинстве своем не соответствуют действительности.

По словам обозревателя Auto-Motor-und-Sport Андреаса Хаупа, Вассер в текущей ситуации сохраняет спокойствие и в «Феррари» нет никакой паники.

Единственной проблемой видится утечка данных из команды в прессу – в том числе это касается информации о длительности контрактов различных сотрудников. И Вассер намерен решить данную проблему.

Что касается остальных «сливов» в прессу, то они называются минимум устаревшими. Например, спортивный директор «Феррари» Лоран Мекьес не собирается покидать команду. После ухода Бинотто француз действительно изучал возможности трудоустройства вне итальянской команды – но это было еще в декабре. После этого Вассер убедил Мекьеса остаться в команде.

Не собирается покидать «Феррари» и глава отдела разработки шасси Энрико Кардиле, хотя его контракт действительно истекает в ближайшем будущем.

В то же время в отношении ухода из команды главы отдела аэродинамики Давида Саншеса отмечается, что инициатором этого был сам француз. Саншес всегда считался «человеком » и еще зимой начал искать варианты трудоустройства в других командах. В «Феррари» же не стали стоять у него на пути. Предполагается, что после окончания срока «обязательного отпуска», в течение которого сотрудникам обычно не разрешается начинать работать в других командах, Саншес перейдет в «Макларен». Стандартный срок «обязательного отпуска» в «Феррари» составляет один год.

Мекьес недоволен новой структурой управления «Феррари» и хочет уйти – у него есть предложения от «Альпин», ФИА и «Либерти»

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