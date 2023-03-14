Эдди Джордан: «Лицемерно и грубо, что Вольфф обвиняет конструкторов «Мерседеса»

Теги Гран-при Бахрейна Эдди Джордан Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан недоволен ремарками Тото Вольффа.

Джордана не устраивает, что исполнительный директор «Мерседеса» рассуждает о том, что его конструкторы потерпели неудачу. После Гран-при Бахрейна Вольфф отмечал, что команде необходимо выбрать новый путь развития в ближайшее время.

«Он исполнительный директор, он босс. Ответственность на нем. Это происходит в его смену. Обвинять и критиковать свою команду конструкторов – на самом деле лицемерно. Очень грубо.

Мне это не нравится. Он должен поступить мужественно, стойко и сказать: моя команда, мои люди – мы в данный момент не смогли доиться успеха. Тем не менее, в будущем мы станем гораздо сильнее, чем в 2022 году. Мне кажется, Тото хватит сил и мужества, чтобы выступить и разобраться», – произнес Джордан в подкасте Formula For Success.

Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

«Мерседес» обратился к фанатам: «Больно, что болид не оправдал ожиданий. Мы уже трудимся, чтобы изменить курс сезона»

2 комментария

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FaithDevotion
Тото вольфф и лицемерие - слова-синонимы же)
+4
-1
+3
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RusSt
раньше было выиграют все проигрывает команда, теперь выигрывают все проигрывают конструкторы
+4
0
+4
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