Эдди Джордан: «Лицемерно и грубо, что Вольфф обвиняет конструкторов «Мерседеса»

Бывший владелец команды «Формулы-1» недоволен ремарками .

Джордана не устраивает, что исполнительный директор «Мерседеса» рассуждает о том, что его конструкторы потерпели неудачу. После Гран-при Бахрейна Вольфф отмечал, что команде необходимо выбрать новый путь развития в ближайшее время.

«Он исполнительный директор, он босс. Ответственность на нем. Это происходит в его смену. Обвинять и критиковать свою команду конструкторов – на самом деле лицемерно. Очень грубо.

Мне это не нравится. Он должен поступить мужественно, стойко и сказать: моя команда, мои люди – мы в данный момент не смогли доиться успеха. Тем не менее, в будущем мы станем гораздо сильнее, чем в 2022 году. Мне кажется, Тото хватит сил и мужества, чтобы выступить и разобраться», – произнес Джордан в подкасте Formula For Success.

Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

«Мерседес» обратился к фанатам: «Больно, что болид не оправдал ожиданий. Мы уже трудимся, чтобы изменить курс сезона»