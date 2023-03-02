Мик Шумахер: «Я не смотрел новый сезон Drive to Survive, это мой личный выбор»

Резервный пилот « » рассказал, что не собирается смотреть новый сезон сериала Drive to Survive о «Формуле-1».

Шумахер потерял место в « » по итогам прошлого сезона, а в составе команды его заменил Нико Хюлькенберг.

«Я его не смотрел…это мой личный выбор. Полагаю, мне просто не кажется, что я должен обязательно посмотреть это по телевизору.

Что до моего подхода в этом году – скажем так, может, одна дверь для меня закрылась, зато другая откроется. Кто знает, может через десять лет я скажу, что случившееся лишь пошло мне на пользу.

В любом случае, опыт выступлений за «Хаас» помог мне здорово вырасти. Я вырос и как личность, и как гонщик. Хотя оба года получились тяжелыми», – рассказал Шумахер.

«Скорее «Топ Ган», чем документалка». Что участники «Ф-1» думают о сериале на Netflix