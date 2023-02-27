Джолион Палмер: «Альфа Ромео» – темная лошадка сезона»

высказался о потенциальном фаворите в борьбе середняков. Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» отметил форму «Альфа Ромео» на предсезонных тестах в .

«На мой взгляд, это, пожалуй, темная лошадка сезона. А, может, не такая уж темная: во второй день возглавил протокол, а в третий день проехал быструю попытку на мягких шинах [и показал третье время].

Безусловно, это был «глори ран», но машина выглядит здорово, очень стабильно, пилоты могут на нее полагаться. Любопытно, что «Альфа Ромео» и « » подготовили быстрые болиды на старте прошлого сезона. Думаю, обе команды сделали то же самое и сейчас. Как и «Хаас», «Альфа Ромео» откатилась назад по ходу сезона, так что серьезной задачей станет работа с обновлениями.

Я считаю, что у «Альфа Ромео» очень приличная отправная точка, и оба гонщика должны нацеливаться на очки на первом этапе», – заявил Палмер.

«Астон Мартин» незначительно отстает от топ-2 в рейтинге Гэри Андерсона по итогам тестов

Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»