Джолион Палмер: «Альфа Ромео» – темная лошадка сезона»

Теги Гран-при Бахрейна тесты Формула-1 Формула-1 Валттери Боттас Джолион Палмер Хаас Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Джолион Палмер высказался о потенциальном фаворите в борьбе середняков. Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» отметил форму «Альфа Ромео» на предсезонных тестах в Бахрейне.

«На мой взгляд, это, пожалуй, темная лошадка сезона. А, может, не такая уж темная: Чжоу во второй день возглавил протокол, а Валттери Боттас в третий день проехал быструю попытку на мягких шинах [и показал третье время].

Безусловно, это был «глори ран», но машина выглядит здорово, очень стабильно, пилоты могут на нее полагаться. Любопытно, что «Альфа Ромео» и «Хаас» подготовили быстрые болиды на старте прошлого сезона. Думаю, обе команды сделали то же самое и сейчас. Как и «Хаас», «Альфа Ромео» откатилась назад по ходу сезона, так что серьезной задачей станет работа с обновлениями.

Я считаю, что у «Альфа Ромео» очень приличная отправная точка, и оба гонщика должны нацеливаться на очки на первом этапе», – заявил Палмер.

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2 комментария

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Анатолий Зубков
Да они все в этом году темные лошадки. А самая темная лошадка - это Мерседес. Даже один из жокеев этой лошадки цветом ей в тон.
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Кирилл Конопельченко
Не лошадка, а пони и не больше. Ближайшие 10 лет чемпионства будет максимум у трех команд. Это мерс, фуры и быки. Всем остальным и близко не подобраться.
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