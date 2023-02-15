Кристиан Хорнер о росте популярности «Ф-1» в США: «Просто представьте, если бы у нас был американский Макс Ферстаппен»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что для серьезного скачка интереса к «Формуле-1» в США в чемпионате должен появиться американский гонщик, который будет претендовать на самые высокие места.
В сезоне-2023 в «Ф-1» впервые за долгое время появится американский пилот – Логан Сарджент будет выступать за «Уильямс».
«Здорово, что Логан попал в «Формулу-1», он талантливый молодой гонщик. Проблема в том, что его возможности будут ограничены.
Проблема в том, что ты вряд ли заинтересуешь людей смотреть гонки, если борешься за 14-15 место.
Думаю, если бы он боролся за самые высокие места, оказавшись за рулем конкурентоспособной машины, то мы могли бы увидеть более яркую реакцию – вроде того, что случилось в Испании благодаря Фернандо Алонсо, или что происходит в Мексике благодаря Чеко Пересу.
Просто представьте, если бы у нас был американский Макс Ферстаппен. Так что да, нам нужен молодой, талантливый и очень быстрый американский гонщик», – рассказал Хорнер.
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