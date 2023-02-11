Кевин Магнуссен о запрете на политические заявления в «Ф-1»: «Свобода – основополагающая ценность. Я вырос в стране, где можно высказываться»

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Кевин Магнуссен не ожидал, что в «Формуле-1» запретят политические высказывания.

Гонщики отныне могут выступать с политическими, религиозными или личными заявлениями только после согласования с ФИА.

«Я был удивлен и все еще не до конца понимаю, что конкретно имеют в виду – думаю, как и многие из нас. Я вырос в стране, где все вольны выражать свои взгляды, религиозные убеждения, высказываться. Я такое ценю и хотел бы видеть подобное и в «Формуле-1». Так что интересно, чем все обернется.

Это нездорово. Мне бы хотелось видеть свободу. Это не означает, что я что-либо планирую, однако свобода – основополагающая ценность», – рассказал датский пилот «Хааса».

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