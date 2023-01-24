Гюнтер Штайнер: «Хаасу» нужен американский гонщик с опытом выступлений в «Ф-1». Сейчас такого нет»

Руководитель « » признал, что в будущем хотел бы видеть в команде американского гонщика.

При этом Штайнер отметил, что в ближайшем будущем «Хаас» будет делать ставку только на пилотов, у которых уже есть опыт выступлений в «Формуле-1».

«Конечно, нам бы этого хотелось. Но на самом деле все не так просто. То есть, вопрос в том, какие у такого решения будут последствия. Так что в нашем случае нужен американский гонщик, который развился до определенного уровня. А это непросто.

Последние два года за нас выступали новички, в прошлом сезоне у нас был один неопытный гонщик. И мы сами, как команда, еще очень молоды. Мы самая новая команда в «Формуле-1». И в данный момент для нас важнее результаты и скорость болида, нам нужно прибавлять, чтобы команда стала лучше.

В данный момент на рынке нет американского гонщика с опытом выступлений в «Ф-1». Таким образом в этом году мы снова решили не брать американского пилота. Что нужно, чтобы это случилось? Появление американского пилота с опытом выступлений в «Ф-1», сейчас такого нет.

В этом году в «Ф-1» появится американский гонщик. Да, не у нас. Но я все равно буду поддерживать Сарджента – поддерживать то, что он делает. Ведь ему будет непросто.

Как я уже говорил, сейчас в «Ф-1» нет американских гонщиков с опытом выступлений в серии. Есть один, у которого этот опыт скоро появится. И ему нужна вся возможная поддержка. Мы такую поддержку обеспечить бы не смогли. Надеюсь, у него все получится, ведь получив опыт он вполне сможет перейти к нам, в американскую команду. Такой вариант вполне возможен», – рассказал Штайнер.

Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке